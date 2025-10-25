Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KA Purwojaya Anjlok di Bekasi, Sejumlah Perjalanan Kereta Jarak Jauh Terdampak

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 25 Oktober 2025 |18:22 WIB
KA Purwojaya Anjlok di Bekasi, Sejumlah Perjalanan Kereta Jarak Jauh Terdampak
Kereta Api Anjlok (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Insiden anjloknya KA 58F Purwojaya relasi Gambir – Kroya di Emplasemen Stasiun Kedunggedeh km 56+1/2, Bekasi pada Sabtu (25/10/2025). Hal ini membuat sejumlah perjalanan kereta jarak jauh terdampak.

Manager Humas PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko menjelaskan, dilakukan perubahan pola operasi untuk sejumlah perjalanan kereta. Di samping itu beberapa KA juga harus menunggu antrean berangkat.

Ixfan menjelaskan, langkah ini diambil untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pelanggan. Ia juga memastikan bahwa seluruh penumpang KA Purwojaya dalam kondisi aman dan saat melanjutkan perjalanan setelah proses penanganan selesai.

“KAI memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan pelanggan. Seluruh penumpang KA Purwojaya dalam kondisi aman dan akan kami pastikan tetap dapat melanjutkan perjalanan setelah proses penanganan selesai,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Sabtu (25/10/2025).

AI Daop 1 Jakarta melakukan perubahan pola operasi sebagai berikut:

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/320/3004230/inka-selesaikan-11-kereta-baru-pesanan-kai-ini-kecanggihannya-D9p8Csp8Dq.jpeg
INKA Selesaikan 11 Kereta Baru Pesanan KAI, Ini Kecanggihannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/06/320/2933592/tiket-kereta-api-libur-nataru-2023-2024-masih-tersedia-ini-rutenya-IXQDHi2T14.JPG
Tiket Kereta Api Libur Nataru 2023-2024 Masih Tersedia, Ini Rutenya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/04/320/2894967/kai-beli-612-kereta-produksi-inka-senilai-rp7-triliun-9CSApAuusf.jpg
KAI Beli 612 Kereta Produksi INKA Senilai Rp7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/320/2892004/harga-tiket-kereta-ekonomi-naik-rp30-000-usai-tak-lagi-pakai-kursi-tegak-2tfMsZJhu3.JPG
Harga Tiket Kereta Ekonomi Naik Rp30.000 Usai Tak Lagi Pakai Kursi Tegak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/320/2887756/mengenal-5-jenis-bantalan-rel-kereta-api-vtiWD5rJtm.JPG
Mengenal 5 Jenis Bantalan Rel Kereta Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/320/2862262/penumpang-kereta-api-wajib-tahu-aplikasi-pemesanan-tiket-kai-berubah-nama-cek-di-sini-M6ntTKXg3k.jpg
Penumpang Kereta Api Wajib Tahu! Aplikasi Pemesanan Tiket KAI Berubah Nama, Cek di Sini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement