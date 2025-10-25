KA Purwojaya Anjlok di Bekasi, Sejumlah Perjalanan Kereta Jarak Jauh Terdampak

JAKARTA - Insiden anjloknya KA 58F Purwojaya relasi Gambir – Kroya di Emplasemen Stasiun Kedunggedeh km 56+1/2, Bekasi pada Sabtu (25/10/2025). Hal ini membuat sejumlah perjalanan kereta jarak jauh terdampak.

Manager Humas PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko menjelaskan, dilakukan perubahan pola operasi untuk sejumlah perjalanan kereta. Di samping itu beberapa KA juga harus menunggu antrean berangkat.

Ixfan menjelaskan, langkah ini diambil untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pelanggan. Ia juga memastikan bahwa seluruh penumpang KA Purwojaya dalam kondisi aman dan saat melanjutkan perjalanan setelah proses penanganan selesai.

“KAI memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan pelanggan. Seluruh penumpang KA Purwojaya dalam kondisi aman dan akan kami pastikan tetap dapat melanjutkan perjalanan setelah proses penanganan selesai,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Sabtu (25/10/2025).

AI Daop 1 Jakarta melakukan perubahan pola operasi sebagai berikut: