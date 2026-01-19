Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rel Kereta di Pekalongan Terendam Banjir, Lokomotif DH CC300 Diturunkan

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |09:44 WIB
Rel Kereta di Pekalongan Terendam Banjir, Lokomotif DH CC300 Diturunkan
Lokomotif DH CC300 Diturunkan
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan menurunkan sarana KA penolong berupa lokomotif CC300 untuk menangani banjir di beberapa ruas jalur KA di Pekalongan. 

"Kami akan terus memastikan penanganan serius terhadapgangguan operasional perjalanan kereta api akibat banjir di sejumlah titik di Jawa Tengah yang berdampak pada jalur kereta api khususnya pada petak Stasiun Pekalongan - Stasiun Sragi ini,” kata Direktur Jenderal Perkeretaapian, Allan Tandiono di Jakarta pada Senin (19/1/2026).

Berdasarkan pantauan tim di lapangan per Senin, terpantau genangan air di beberapa titik khususnya KM 88 sampai dengan KM 89 petak Stasiun Pekalongan - Stasiun Sragi terpantau mulai surut.

Namun demikian, sebagai langkah pengamanan tetap diberlakukan pembatasan kecepatan khusus kereta api maksimal 30 km/jam di sisi hulu maupun hilir untuk menjamin keselamatan perjalanan.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Allan menyebut bahwa selain KA Penolong, DJKA juga telah
mengerahkan personel ke lokasi terdampak untuk memitigasi dampak dari genangan, melakukan pemantauan intensif serta evaluasi keselamatan pada lintasan serta turut berkoordinasi dengan pihak PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) dan pemerintah daerah. 

Seluruh upaya ini dilakukan agar layanan kereta api dapat kembali beroperasi secara normal dan aman secepat mungkin.

 

