Bahlil ke TikTok: Jangan Seolah-olah Terzalimi

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |11:07 WIB
Bahlil ke TikTok: Jangan Seolah-olah Terzalimi
Menteri investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia geram dengan TikTok. (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia geram dengan ulah platform digital asal China, TikTok.

Pasalnya, aplikasi video pendek itu melanggar aturan dengan melakukan aktivitas jual beli layaknya e-commerce (social commerce).

Bahlil menilai manajemen TikTok sudah mulai 'main-main' dengan aturan atau izin Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 63122 yang diterbitkan pemerintah. Bahkan, sosial media ini memanfaatkan influencer hingga para pelaku UMKM di Tanah Air untuk melakukan aktivitas social commerce.

"Saya tahu TikTok ini sudah mulai main-main dengan mempergunakan saudara-saudara kita, influencer, oknum-oknum influencer, kemudian saudara-saudara kita di UMKM," ujar Bahlil dalam sesi wawancara dengan iNews, Kamis (28/9/2023).

Pemerintah memang resmi melarang adanya aktivitas social commerce di TikTok. Hal ini tertuang Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Aturan baru tersebut merupakan hasil revisi dari Permendag Nomor 50 Tahun 2020.

