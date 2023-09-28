Kaesang, SBY hingga Prabowo Hadiri Ulang Tahun ke-76 Menko Luhut

JAKARTA - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan merayakan ulang tahun ke-76. Sejumlah tokoh publik terlihat menghadiri acara yang digelar di Sopo Del Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/9/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, sejumlah tokoh dan pejabat yang hadir di antaranya Mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Mantan Wakil Presidem Jusuf Kalla, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Selain itu hadir pula, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid, serta Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.

Mantan Menteri Dahlan Iskan, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai NasDem Peter F Gontha dan Ketum Hanura Oesman Sapta Odang juga terlihat menghadiri acara ini.

Dikutip dari laman resmi polkam.go.id Luhut lahir di Simargala, Huta Namora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara pada 28 September 1947. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Menko Polhukam.