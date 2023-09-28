Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kaesang, SBY hingga Prabowo Hadiri Ulang Tahun ke-76 Menko Luhut

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |17:25 WIB
Kaesang, SBY hingga Prabowo Hadiri Ulang Tahun ke-76 Menko Luhut
Menko Luhut ulang tahun ke 76 *(Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan merayakan ulang tahun ke-76. Sejumlah tokoh publik terlihat menghadiri acara yang digelar di Sopo Del Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/9/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, sejumlah tokoh dan pejabat yang hadir di antaranya Mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Mantan Wakil Presidem Jusuf Kalla, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Selain itu hadir pula, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid, serta Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.

Mantan Menteri Dahlan Iskan, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai NasDem Peter F Gontha dan Ketum Hanura Oesman Sapta Odang juga terlihat menghadiri acara ini.

Dikutip dari laman resmi polkam.go.id Luhut lahir di Simargala, Huta Namora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara pada 28 September 1947. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Menko Polhukam.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/320/3158938/luhut_soal_ijasah-jKDe_large.jpg
Luhut Sebut Pembahasan soal Ijazah Tak Penting: Apa Kontribusimu Buat Negara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/320/3152380/luhut-utVO_large.jpg
Doa Khusus Luhut Usai Temui Jokowi: Semoga Tuhan Angkat Segala Penyakit Beliau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127390/ketua_den_luhut-7urW_large.jpg
Luhut Minta Masyarakat Jaga Persatuan di Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091626/ai-gantikan-manusia-luhut-khawatir-nasib-10-tahun-lagi-oVkzc8vu5k.png
AI Gantikan Manusia, Luhut Khawatir Nasib 10 Tahun Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/320/3082404/iphone-16-dilarang-dijual-di-indonesia-begini-reaksi-luhut-SIo93NPxM1.jpg
iPhone 16 Dilarang Dijual di Indonesia, Begini Reaksi Luhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/320/3079823/kemenko-marves-bubar-begini-nasib-453-asn-eks-anak-buah-luhut-cxoOKFltrI.jfif
Kemenko Marves Bubar, Begini Nasib 453 ASN Eks Anak Buah Luhut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement