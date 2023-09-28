Kisah Oei Tiong Ham Raja Gula Kaya Raya dari Semarang

JAKARTA - Kisah Oei Tiong Ham Raja Gula kaya raya dari Semarang merupakan pengusaha terkaya saat kolonial Belanda. Dalam sejarah, dia terkenal sebagai konglomerat pertama di Asia Tenggara abad ke-20.

Oei Tiong Ham lahir pada tanggal 19 November 1866 di Semarang. Dia mewarisi bakat usaha serta kekayaan dari ayahnya, Oei Tjie Sien, seorang pengusaha asal Fujian, China.

Pada usia 24 tahun, Oei Tiong Ham mengambil alih bisnis ayahnya dan mengelolanya melalui kongsi dagang Kian Gwan. Oei Tiong Ham awalnya memulai bisnisnya dengan perdagangan hasil bumi seperti karet, gambir, kapas, tapioka, dan kopi.

-Berikut ini kisah Oei Tiong Ham raja gula kaya raya dari Semarang:

Istana Oei Tiong Ham mempunyai luas areal sekitar 200 acre atau sekitar 81 hektar. Tanah-tanah yang dimiliki berbatasan dengan kompleks istananya yang membentang sepanjang Oei Tiong Ham Weg (Jalan Pahlawan Sekarang) sampai ke daerah Pandanaran dan daerah Randusari.

Bangunan terdiri dari satu rumah induk, dua rumah berukuran lebih kecil di kiri kanan gedung utama yang dihubungkan dengan satu lorong beratap untuk menghindari panas dan hujan, yang biasa disebut Pavillion.