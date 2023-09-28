Pembangunan Tol Solo - Yogyakarta - YIA Kulonprogo Seksi 1 dan 2 Ditargetkan Rampung di Kuartal III-2024

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun jalan tol Solo - Yogyakarta - YIA Kulonprogo.

Adapun jalan tol ini memiliki total panjang 96,57 Km yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Hingga saat ini untuk Seksi 1 ruas Kartasura - Purwomartani sepanjang 42,38 Km terbagi menjadi Paket 1 Solo - Klaten (22,30 Km) dengan progres konstruksi telah mencapai 53,94%, dan Paket 2 Klaten - Purwomartani (20,08 Km) dengan progres konstruksi telah mencapai 4,57% yang diharapkan kedua paket pekerjaan tersebut dapat selesai pada kuartal ke-3 tahun 2024.

Kemudian Seksi II Purwomartani - Jc. Sleman sepanjang 22,36 Km ditargetkan akan selesai konstruksinya pada kuartal 3 tahun 2026 mendatang. Khusus untuk Purwomartani hingga Maguwoharjo (3,63 Km) dan Trihanggo hingga Jc. Sleman (3,25 Km) ditargetkan selesai konstruksi pada tahun 2024 mendatang. Untuk Seksi 3 Selaman - Purwoharjo sepanjang 38,57 Km ditargetkan selesai konstruksinya pada kuartal 3 tahun 2025. Demikian yang diterima MNC Portal dari keterangan resmi, Kamis (28/9/2023).

Sehingga setelah Jalan Tol Solo - Yogyakarta - YIA Kulonprogo selesai konstruksinya dan beroperasi akan dapat meningkatkan perekonomian dan konektivitas wilayah segitiga emas Jogja, Solo, dan Semarang (Joglosemar).

Selama pelaksanaan konstruksi sampai selesainya Jalan Tol ini, Pemerintah melalui Kementerian PUPR juga sangat memperhatikan serta peduli dengan keberadaan bangunan bersejarah, situs-situs cagar budaya dan purbakala yang berada di wilayah D.I. Yogyakarta dan akan turut serta memperhatikan dan melestarikan yang ada disekitarnya khususnya garis imaginer yang berada di Yogyakarta (melintasi D.I. Yogyakarta dari Gn. Merapi - Parangkusumo).