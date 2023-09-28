Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

9 Prinsip Hidup Gus Dur yang Bisa Ditiru Generasi Muda

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |10:14 WIB
9 Prinsip Hidup Gus Dur yang Bisa Ditiru Generasi Muda
Ilustrasi untuk prinsip hidup dari Gus Dur (Foto: Dok.Ist)
A
A
A

JAKARTA- Prinsip hidup Gus Dur alias KH Abdurrahman Wahid menarik untuk diulas. Sebagai seorang tokoh agama yang pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia, sosok Gus Dur tentu menjadi inspirasi bagi banyak kalangan.

BACA JUGA:

Kisah Gus Dur dan Ingatan Terhadap 1.000 Nomor Telepon 

Semasa hidup, Gus Dur dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati dan selalu berpihak pada yang lemah. Disebutkan bahwa Gus Dur melakukan tersebut karena ia adalah sosok yang memanusiakan manusia.

Sehingga meski kini telah tiada, prinsip hidup Gus Dur masih terus diteladani oleh generasi penerus.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (28/9/2023) Anita Hayatunnufus selaku putri ketiga Gus Dur membeberkan beberapa prinsip hidup sang ayah, yakni:

1. Ketauhidan

Tauhid menjadi sumber keimanan kepada Allah SWT sebagai yang maha ada, maha pengasih, dan maha penyayang. Prinsip tersebut tak hanya dilafalkan, namun juga dilaksanakan dalam bentuk perjuangan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan untuk menegakkan nilai kemanusiaan.

2. Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan bersumber dari pandangan ketauhidan yang menganggap manusia adalah makhluk titipan Allah SWT yang paling mulia untuk mengelola dan memakmurkan bumi.

3. Keadilan

Selanjutnya adalah prinsip keadilan yang bersumber dari pandangan martabat kemanusiaan yang bisa dipenuhi dengan keseimbangan, kelayakan, dan kepantasan dalam kehidupan masyarakat.

Halaman:
1 2
