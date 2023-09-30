Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Kereta Ekonomi Baru Tanpa Kursi Tegak tapi Tarifnya Naik

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |08:24 WIB
4 Fakta Kereta Ekonomi Baru Tanpa Kursi Tegak tapi Tarifnya Naik
Bangku kereta api kelas ekonomi diganti. (Foto: MPI)
JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah meresmikan Kereta Ekonomi New Generation.

Peresmian ini sekaligus upgrade kursi kelas ekonomi yang tegak ke jenis eksekutif.

Berikut Okezone rangkum empat fakta kereta ekonomi baru, Sabtu (30/9/2023):

1. Inovasi Terbaru Kereta Ekonomi New Generation

Seperti diketahui, KAI melakukan inovasi terbaru dengan menghadirkan Kereta Ekonomi New Generation, di mana jumlah tempat duduk menjadi 72 kursi, sehingga menjadi lebih leluasa.

Selain itu, jenis kursinya juga sudah menggunakan tipe captain seat yang membuat pelanggan semakin nyaman saat bersandar dan bisa diatur kemiringannya (reclining) serta bisa disesuaikan searah laju KA atau berhadapan (revolving).

2. Harga Tiket

Untuk harga tiketnya, Direktur Niaga KAI Hadis Surya Palapa menuturkan, kereta ekonomi new generation mengalami kenaikan sekitar Rp30 ribu dari harga tiket sebelumnya.

"Kenaikan mungkin sekitar Rp30 ribu dibandingkan sebelum dimodifikasi," kata Hadis.

3. Rute Kereta Api

Pada tahap awal, perubahan kereta ini dirangkaikan pada KA Jayabaya relasi Pasar Senen-Malang PP.

