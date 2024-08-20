Kereta Tanpa Awak Masuk RI, Menhub: Teknologi Baru Belum Banyak di Negara Lain

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan diperlukan penyesuaian regulasi pada sektor perkeretaapian seiring perkembangan dan kemajuan teknologi transportasi.

"Tentu kita pikirkan bagaimana inovasi yang akan datang karena dunia begitu maju. Apa yang kita bangun seperti Whoosh dan Autonomous Rail Transit (ART) adalah teknologi baru yang belum banyak di negara lain. Banyak sekali pekerjaan yang perlu dilakukan. Kita harus mempersiapkan teknologinya, membuat regulasi, dan sebagainya," ujar Menhub dalam keterangan resmi, Selasa (20/8/2024).

Terkait hal tersebut, saat ini Kementerian Perhubungan tengah berupaya mewujudkan amanah UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yaitu mewujudkan sektor perkeretaapian yang inklusif, terbuka, dan berdaya saing tinggi.

"Kami terus mengkaji regulasi-regulasi yang ada, agar dapat terus relevan dengan perkembangan teknologi, sehingga kami harapkan dapat membentuk ekosistem yang baik untuk pertumbuhan sektor ini," kata Menhub.

Menhub pun mengapresiasi capaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam membangun infrastruktur satu dekade ke belakang.