Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kereta Tanpa Awak Masuk RI, Menhub: Teknologi Baru Belum Banyak di Negara Lain

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |22:01 WIB
Kereta Tanpa Awak Masuk RI, Menhub: Teknologi Baru Belum Banyak di Negara Lain
Menhub Budi Karya Sumadi soal Kereta Tanpa Awak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan diperlukan penyesuaian regulasi pada sektor perkeretaapian seiring perkembangan dan kemajuan teknologi transportasi.

"Tentu kita pikirkan bagaimana inovasi yang akan datang karena dunia begitu maju. Apa yang kita bangun seperti Whoosh dan Autonomous Rail Transit (ART) adalah teknologi baru yang belum banyak di negara lain. Banyak sekali pekerjaan yang perlu dilakukan. Kita harus mempersiapkan teknologinya, membuat regulasi, dan sebagainya," ujar Menhub dalam keterangan resmi, Selasa (20/8/2024).

Terkait hal tersebut, saat ini Kementerian Perhubungan tengah berupaya mewujudkan amanah UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yaitu mewujudkan sektor perkeretaapian yang inklusif, terbuka, dan berdaya saing tinggi.

"Kami terus mengkaji regulasi-regulasi yang ada, agar dapat terus relevan dengan perkembangan teknologi, sehingga kami harapkan dapat membentuk ekosistem yang baik untuk pertumbuhan sektor ini," kata Menhub.

Menhub pun mengapresiasi capaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam membangun infrastruktur satu dekade ke belakang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176251/kereta_api-DGl5_large.jpg
Menhub Targetkan Reaktivasi Jalur KA di Jawa Barat Rampung 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/320/3146850/kereta_api_logistik-1Iob_large.jpg
Kurangi Truk ODOL, 959.139 Ton Kontainer Diangkut Pakai Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/320/3108124/kereta_api-8AQU_large.jpg
Naik Kereta di Indonesia Lebih Cepat Mulai 1 Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/320/3103763/beras-518X_large.jpg
Bulog Targetkan Serap Beras 3 Juta Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/320/3102793/krl-G2p9_large.jpg
Dirjen Kereta Api Sebut Penutupan Stasiun Karet Belum Jelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/27/320/3040363/kereta-api-cepat-prancis-diserang-jelang-pembukaan-olimpiade-paris-2024-NHIJSSgy0p.png
Kereta Api Cepat Prancis Diserang Jelang Pembukaan Olimpiade Paris 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement