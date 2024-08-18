Kemenhub: Komersialisasi Bandara IKN Dibahas Prabowo

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati menyatakan pembahasan terkait nasib status bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilakukan pada Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Sebab bandara tersebut rencananya akan melayani rute penerbangan komersial, sehingga nantinya akan menjadi bandara terdekat dengan lokasi Ibukota baru tersebut.

"Kalau komersial masih harus dibahas di Pemerintahan yang baru, karena Perpres saat ini masih status VVIP," ujar Adita kepada MNC Portal, Minggu (18/8/2024).

Adita menjelaskan, targetnya Bandara tersebut akan rampung pada bulan Desember mendatang. Adapun pekerjaan yang rampung, dikatakan Adita menyangkut pekerjaan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), seperti runway dan lainnya, maupun konstruksi bangunan Gedung Bandara dan sarana prasarana penunjang lain yang dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan.

"Akhir tahun semuanya, pekerjaan bandara IKN ditargetkan akan rampung," tambah Adita.

Bandara IKN memiliki luas area 347 hektar dengan dilengkapi ruang VVIP dan VIP seluas 7.352 m2 dan dapat melayani 3 pesawat terbang berbadan besar. Diharapkan, kehadiran bandara tersebut akan membuat kawasan IKN semakin terbuka, konektivitas semakin baik, dan semakin mudah dijangkau dari daerah lain.