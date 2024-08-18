Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Diapit Jokowi dan Prabowo di IKN, Singgung RAPBN 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |10:06 WIB
Sri Mulyani Diapit Jokowi dan Prabowo di IKN, Singgung RAPBN 2025
Menkeu Sri Mulyani berfoto dengan Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pamer unggahan foto dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dalam isi unggahannya tersebut, Menkeu menegaskan soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Sesuai UU Keuangan Negara, Menkeu menyiapkan RAPBN 2025 Transisi dari Pemerintahan saat ini dan dibacakan serta disampaikan ke DPR oleh Presiden @jokowi (16/8/2024) dan akan dilaksanakan oleh Presiden terpilih @prabowo," tulis Sri Mulyani di Instagram resminya, Minggu (18/8/2024).

Pernyataan Menkeu tersebut adalah penegasan bahwa RAPBN 2025 dirancang sebagai APBN transisi untuk mempersiapkan pemerintahan Presiden terpilih mulai Oktober 2024.

Saat konferensi pers RAPBN, Sri Mulyani menyebut bahwa RAPBN 2025 perlu dikelola dengan cermat agar dapat menjadi shock absorber terhadap guncangan ekonomi global yang masih sangat dinamis dengan risiko dan ketidakpastian yang perlu terus diantisipasi, sekaligus memastikan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan mengejar cita-cita Indonesia emas 2045.

Halaman:
1 2
