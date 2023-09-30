Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

9 Fakta Indonesia Punya Bursa Karbon

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |04:06 WIB
9 Fakta Indonesia Punya Bursa Karbon
Indonesia telah meluncurkan bursa karbon (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTAPresiden Jokowi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia pekan ini. Indonesia telah mengambil langkah besar dalam upaya perlindungan lingkungan dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Indonesia telah berhasil menghadirkan inovasi dengan mendirikan Bursa Karbon nasional. Sebuah wadah bagi perusahaan dan organisasi untuk membeli serta menjual kredit karbon, ini adalah langkah besar menuju upaya mengurangi jejak karbon negara.

Berikut adalah fakta mengenai bursa karbon yang dirangkum Okezone, Sabtu (30/9/2023).

1. Menghadirkan Inovasi Lingkungan

Dalam pandangan pertama, Kontribusi Indonesia pada Perubahan Iklim

"Langkah ini membuktikan komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dr. Lestari Pasha, dalam sebuah konferensi pers.

"Kita tak hanya menjaga lingkungan kita, tetapi juga berperan dalam skala global," keseriusan Indonesia dalam memerangi perubahan iklim serta peran aktifnya dalam mengambil langkah-langkah global untuk menjaga lingkungan bumi. Hal ini mencerminkan upaya bersama demi keberlanjutan planet kita.

Kontribusi Indonesia terhadap perubahan iklim tercermin dalam langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, seperti pengembangan energi terbarukan, reboisasi, dan upaya mengurangi emisi gas rumah kaca.

2. Mendorong Energi Terbarukan

Bursa Karbon juga mendorong investasi dalam energi terbarukan. Dalam laporan terbaru okezone, investasi besar telah mengalir ke sektor energi hijau di Indonesia, membantu negara ini beralih ke sumber energi yang lebih bersih.

3. Kemitraan Internasional

Bursa Karbon Indonesia telah menjadi magnet bagi kemitraan internasional. Negara-negara lain, seperti Jerman dan Kanada, berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam mengurangi emisi dan mempercepat perubahan ke arah yang lebih berkelanjutan.

Mereka telah menunjukkan komitmen mereka untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia dalam upaya mengurangi emisi dan mempercepat perubahan menuju keberlanjutan lingkungan.

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menjadi pusat perhatian dalam kemitraan internasional dalam menghadapi isu-isu lingkungan global.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/278/3131669/bei-yUjP_large.jpg
BEI Catat Transaksi Bursa Karbon Tembus 690.675 Ton hingga Kuartal I-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/320/3117868/perdagangan_karbon-U0zH_large.png
⁠Perdagangan Karbon di RI Tak Hanya Bernilai Ekonomi tapi untuk Energi Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/320/3062888/begini-cara-ri-tangkap-dan-simpan-karbon-RcWVKyEs3f.jpg
Begini Cara RI Tangkap dan Simpan Karbon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/320/3059406/disinggung-jokowi-ini-bukti-ri-serius-capai-nol-emisi-karbon-xDf6xzw5z6.png
Disinggung Jokowi, Ini Bukti RI Serius Capai Nol Emisi Karbon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/278/3019782/transaksi-bursa-karbon-tembus-rp36-7-miliar-se2mBTVOwm.jpg
Transaksi Bursa Karbon Tembus Rp36,7 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/320/3014812/turunkan-emisi-karbon-kemenkeu-tak-bisa-hanya-andalkan-pemerintah-GDdd35y7i7.jpg
Turunkan Emisi Karbon, Kemenkeu: Tak Bisa Hanya Andalkan Pemerintah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement