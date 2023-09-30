9 Fakta Indonesia Punya Bursa Karbon

JAKARTA – Presiden Jokowi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia pekan ini. Indonesia telah mengambil langkah besar dalam upaya perlindungan lingkungan dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Indonesia telah berhasil menghadirkan inovasi dengan mendirikan Bursa Karbon nasional. Sebuah wadah bagi perusahaan dan organisasi untuk membeli serta menjual kredit karbon, ini adalah langkah besar menuju upaya mengurangi jejak karbon negara.

Berikut adalah fakta mengenai bursa karbon yang dirangkum Okezone, Sabtu (30/9/2023).

BACA JUGA: Sri Mulyani Pamerkan Bursa Karbon RI di Jerman

1. Menghadirkan Inovasi Lingkungan

Dalam pandangan pertama, Kontribusi Indonesia pada Perubahan Iklim

"Langkah ini membuktikan komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dr. Lestari Pasha, dalam sebuah konferensi pers.

"Kita tak hanya menjaga lingkungan kita, tetapi juga berperan dalam skala global," keseriusan Indonesia dalam memerangi perubahan iklim serta peran aktifnya dalam mengambil langkah-langkah global untuk menjaga lingkungan bumi. Hal ini mencerminkan upaya bersama demi keberlanjutan planet kita.

Kontribusi Indonesia terhadap perubahan iklim tercermin dalam langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, seperti pengembangan energi terbarukan, reboisasi, dan upaya mengurangi emisi gas rumah kaca.

2. Mendorong Energi Terbarukan

Bursa Karbon juga mendorong investasi dalam energi terbarukan. Dalam laporan terbaru okezone, investasi besar telah mengalir ke sektor energi hijau di Indonesia, membantu negara ini beralih ke sumber energi yang lebih bersih.

3. Kemitraan Internasional

Bursa Karbon Indonesia telah menjadi magnet bagi kemitraan internasional. Negara-negara lain, seperti Jerman dan Kanada, berkomitmen untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam mengurangi emisi dan mempercepat perubahan ke arah yang lebih berkelanjutan.

Mereka telah menunjukkan komitmen mereka untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia dalam upaya mengurangi emisi dan mempercepat perubahan menuju keberlanjutan lingkungan.

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menjadi pusat perhatian dalam kemitraan internasional dalam menghadapi isu-isu lingkungan global.