Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta TikTok soal Tuduhan Predatory Pricing hingga Aturan Social Commerce

Arfiah , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |05:16 WIB
6 Fakta TikTok soal Tuduhan <i>Predatory Pricing</i> hingga Aturan Social Commerce
Tiktok dituding lakukan predatory pricing (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - TikTok kini diramaikan dengan tuduhan praktik predatory pricing hingga peraturan social commerce. Sejumlah pihak buka suara tentang adanya kasus ini.

Diketahui, predatory pricing adalah kegiatan menjual barang di bawah harga pasaran atau jauh dari harga modal. Praktik ini bertujuan sebagai strategi persaingan perdagangan.

Okezone telah merangkum enam fakta terkait TikTok soal tuduhan predatory pricing hingga aturan social commerce, Sabtu (30/9/2023).

1. Klarifikasi Pihak TikTok

TikTok melakukan klarifikasi terkait tudingan predatory pricing. TikTok menyebutkan bahwa sebagai platform, TikTok tidak dapat menentukan harga produk. Penjual dapat menjual produknya dengan tingkat harga yang mereka tentukan sesuai dengan strategi bisnis mereka masing-masing.

Kemudian, produk yang sama dapat ditemukan di TikTok Shop dan platform e-commerce lain memiliki tingkat harga yang serupa.

Terkait soal izin e-commerce di Indonesia, TikTok juga menyebut telah memperoleh Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUP3A Bidang PMSE) dari Kementerian Perdagangan, sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Jumlah Pelaku UMKM di TikTok

Perwakilan platform TikTok mencatat ada dua juta pelaku UMKM yang berdagang di platformnya. Total keseluruhan pelaku bisnis dari Indonesia yang menggunakan TikTok sebanyak lima juta pebisnis.

3. Aturan Tentang Social Commerce

Social commerce dilarang melakukan transaksi perdagangan. Pihak Kementerian Perdagangan melarang social commerce seperti TikTok melakukan transaksi perdagangan, sebagai upaya melindungi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174242/tiktok-5kOK_large.jpg
Pemerintah Bekukan Izin TikTok, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139402/buku-PX8O_large.jpg
Shopee Tutup Toko yang Jual Buku Bajakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/320/3104238/phk-VB2s_large.jpeg
Tutup Bisnis E-Commerce, Bukalapak PHK Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/622/3082547/cara-mencairkan-paylater-shopee-ke-rekening-bank-Ukce2H2ySL.jpeg
Cara Mencairkan PayLater Shopee ke Rekening Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/455/3080586/ada-hari-belanja-nasional-indstri-e-commerce-siap-ambil-cuan-fwYhmHsqpA.jpg
Ada Hari Belanja Nasional, Industri E-Commerce Siap Ambil Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/455/3052338/jualan-di-e-commerce-target-pasar-umkm-lebih-luas-5VzbEY4Pzm.jpg
Jualan di E-Commerce, Target Pasar UMKM Lebih Luas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement