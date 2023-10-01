Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kecerdasan Buatan Buka Pintu Ide Bisnis Masa Depan

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |03:39 WIB
Kecerdasan Buatan Buka Pintu Ide Bisnis Masa Depan
AI Munculkan Ide Bisnis Baru. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Kecerdasan buatan membuka era dalam menandai revolusi ide bisnis di masa depan. Dulu, inovasi lahir dari sesi brainstorming, prototipe, dan pengalaman yang luas. Namun, di zaman ini, Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menjadi katalisator untuk menciptakan ide-ide bisnis baru yang potensial untuk masa depan.

Seorang Profesor terkemuka, Dan Kraemer, memandang otak manusia sekarang memiliki mitra setia dalam mencurahkan ide-ide: AI. Baginya, AI memiliki potensi untuk menyalurkan mimpi-mimpi ide bisnis bernilai miliaran dolar.

Dalam pengalamannya bekerja dengan merek besar seperti Nike, United Airlines, dan FedEx selama lebih dari 20 tahun untuk menciptakan produk-produk inovatif, Kraemer yakin bahwa AI mampu dan akan menciptakan Airbnb berikutnya.

"Sebagai seseorang yang telah bekerja dengan merek besar Nike, United Airlines, dan FedEx selama lebih dari 20 tahun untuk membantu mereka menciptakan produk baru dari awal, saya yakin AI dapat dan akan menciptakan Airbnb berikutnya," ujarnya, dilansir dari news.crunchbase.

