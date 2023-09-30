Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Bisakah Kecerdasan Buatan Munculkan Ide Bisnis Baru?

Dzakwan Agung Mugits - Sabtu, 30 September 2023 | 13:08 WIB
Bisakah Kecerdasan Buatan Munculkan Ide Bisnis Baru?
Bisakah AI Berikan Ide Bisnis Baru? (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Dulu ide bisnis hebat datangnya dari hasil brainstorming, prototipe dan lainnya. Atau ide bisnis kreatif dihasilkan dari banyak pengalaman.

Namun di era sekarang, Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan diyakini dapat menciptakan segala ide bisnis baru untuk masa depan.

Menurut Seorang Profesor Dan Kraemer kini otak manusia memiliki mitra curah pendapat yakni AI. Oleh karena itu, dirinya yakin AI bisa juga memimpikan ide bisnis bernilai miliaran dolar berikutnya.

"Sebagai seseorang yang telah bekerja dengan merek besar Nike, United Airlines, dan FedEx selama lebih dari 20 tahun untuk membantu mereka menciptakan produk baru dari awal, saya yakin AI dapat dan akan menciptakan Airbnb berikutnya," ujarnya, dilansir dari news.crunchbase, Sabtu (30/9/2023).

Sebagai seorang profesor, dirinya juga kerap mengajari kerangka kerja multilangkah yang dilakukan para mahasiswa untuk memulai proses pembuatan ide, desain, dan pembuatan prototipe produk.

Di sini, katanya, manusia tidak akan pernah berhenti menghasilkan ide-ide hebat, namun AI dapat meningkatkan kreativitas tersebut secara besar-besaran.

"Di IA Collaborative, kami telah menggunakan AI untuk merancang bisnis masa depan dan menjadikan ide-ide tersebut lebih mungkin menjadi sukses besar," ujarnya.

Dirinya melanjutkan, ide produk adalah tempat terbaik untuk memulai bisnis. Ketika hanya memiliki ide awal yang samar-samar, AI generatif dapat sangat membantu mewujudkannya.

