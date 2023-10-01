Pertamina: Harga Pertalite dan Solar Subsidi Tak Naik

Harga BBM per 1 Oktober 2023 (Foto: Okezone)

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memastikan harga BBM seperti Pertalite dan solar subsidi (Biosolar) tidak naik pada 1 Oktober 2023.

“Untuk BBM Penugasan (JBKP) Pertalite harga tetap Rp10.000 per liter dan BBM Subsidi (JBT) Solar tetap Rp6.800 per liter sesuai yang ditetapkan Pemerintah,” kata Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Pertamina Commercial & Trading Irto Ginting dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/10/2023).

BACA JUGA: Harga BBM Non Subsidi Naik 1 Oktober 2023 Ikut Mekanisme Pasar

Sementara, harga BBM non subsidi milik Pertamina naik pada 1 Oktober 2023

Dilansir dari situs resmi Pertamina, ketiga jenis BBM yakni Pertamax Turbo, Pertamax, Dexlite, dan Pertamina Dex mengalami kenaikan harga.

BACA JUGA: Harga Terbaru BBM BP AKR yang Naik Mulai 1 Oktober 2023

Harga BBM Pertamax mulai 1 Oktober Rp14.000 atau naik dibandingkan periode September sebesar Rp13.300 per liter