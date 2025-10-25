SPBU Pertamina Harus Perbanyak Improvisasi Pelayanan

JAKARTA - Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi mengatakan bahwa SPBU sebagai infrastruktur energi, punya peran signifikan. Bukan hanya untuk mendukung mobilitas warga, tetapi juga untuk menyokong pertumbuhan ekonomi.

Terkait hal ini, lanjut dia PT Pertamina sebagai operator terbesar SPBU di Indonesia, mengoperasikan lebih dari 7.000 SPBU di seluruh Indonesia.

"Kemampuan Pertamina mengelola lebih dari 7.000 SPBU ini tentu dengan effort yang sangat keras, untuk menjaga keandalan dan performa pelayanannya," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/10/2025).

"Maka itu patut diberikan apresiasi. Mengingat, bukan perkara gampang untuk mengelola SPBU dan mendistribusikan BBM di negara kepulauan seperti Indonesia," tambahnya.

Performa dan keandalan SPBU Pertamina bukan hanya soal menjamin kepastian dalam volume/takaran saja, tetapi dimensi dimensi lain, yang lebih membumi dan manusiawi bagi penggunanya.

"Ini menjadi sangat penting bagi pengguna SPBU, sebab saat kita mampir ke SPBU bukan hanya untuk mengisi BBM saja, tapi juga untuk urusan domestik seperti ke toilet, pergi ke mushala, mengisi angin, bahkan keperluan belanja snack, plus makan atau minum," jelasnya.