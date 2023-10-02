Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Deretan Cara Menghapus Data Diri di Aplikasi Pinjol

Rio Adryawan , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |07:48 WIB
Deretan Cara Menghapus Data Diri di Aplikasi Pinjol
Cara Hapus Data di Pinjol (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pinjaman Online (Pinjol) baik legal maupun ilegal kini menjadi salah satu jalantikus bagi masyarakat dalam mendapatkan uang secara mudah.

Tetapi ternyata dengan kemudahan tersebut membuat sebagian kalangan Masyarakat menjadi resah, dengan pendaftaran yang menggunakan data diri sehingga bisa dengan mudah disalahgunakan.

Apalagi pinjol ilegal yang keamanan data dirinya sangat minim. Hal ini memungkinkan sekali data pribadi yang dimasukkan bisa saja bocor ke pihak lain.

Selain itu, Para pihak DC kini kerap sekali mengancam nasabah apabila tidak membayar tepat waktu maka akan menyebarkan data pribadi kepada seluruh kontak.

Dirangkum Okezone, berikut beberapa cara menghapus data diri dari aplikasi pinjol:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement