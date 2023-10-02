Iuran BPJS Kesehatan Naik pada 2025? Ini Penjelasannya

JAKARTA - Iuran BPJS Kesehatan dikabarkan belum tentu mengalami kenaikan di tahun 2025.

Hal itu dikatakan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti kalau pihaknya akan melakukan perhitungan terlebih dahulu sebagai langkah antisipasi dan mitigasi.

"Tahun 2025 akan kita pikirkan dan akan kita hitung kita antisipasi, kita lakukan mitigasi belum tentu naik, belum tentu naik," kata Ghufron kepada awak media di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2023).

Dia mengatakan, meskipun nantinya dilakukan penghitungan, namun belum tentu iuran akan naik.

"Apa terus langsung naik kan belum tentu juga," ucapnya.

Sebelumnya Dewan Jaminan Sosial Nasional ( DJSN ) menyatakan tengah mempertimbangkan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada Juli 2025. Anggota DJSN Muttaqien mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh DJSN, BPJS Kesehatan berpotensi mengalami defisit Rp11 triliun pada 2025 apabila nominal iuran tidak naik.