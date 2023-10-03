Wamentan: Kami Masih Mencari Keberadaan Mentan, Sampai saat Ini Belum Ada Kabar

JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi mengatakan tidak mengetahui keberadaan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo

Sebab, saat ini teka-teki keberadaan Mentan hingga saat ini masih belum jelas. Sebelumnya, Mentan diketahui sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri yakni Roma, Italia, dan Spanyol.

“Jadi sampai hari ini kita terus mencari keberadaan pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan pak Menteri, sampai hari ini,” ungkap Wamentan Harvick di Komplek Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Saat Mentan melakukan perjalan dinas ke luar negeri bersamaan itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan penggeledahan di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (28/9) lalu.

Pada penggeledahan itu, KPK mengamankan uang senilai Rp30 miliar. Selain uang, KPK juga mengamankan sejumlah senjata api di rumdin SYL. Temuan senjata api tersebut, kemudian diserahkan ke pihak Kepolisian.