Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wamentan: Kami Masih Mencari Keberadaan Mentan, Sampai saat Ini Belum Ada Kabar

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |16:17 WIB
Wamentan: Kami Masih Mencari Keberadaan Mentan, Sampai saat Ini Belum Ada Kabar
Wamentan: Kami Masih Mencari Keberadaan Mentan
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi mengatakan tidak mengetahui keberadaan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo

Sebab, saat ini teka-teki keberadaan Mentan hingga saat ini masih belum jelas. Sebelumnya, Mentan diketahui sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri yakni Roma, Italia, dan Spanyol.

“Jadi sampai hari ini kita terus mencari keberadaan pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan pak Menteri, sampai hari ini,” ungkap Wamentan Harvick di Komplek Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Saat Mentan melakukan perjalan dinas ke luar negeri bersamaan itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan penggeledahan di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (28/9) lalu.

Pada penggeledahan itu, KPK mengamankan uang senilai Rp30 miliar. Selain uang, KPK juga mengamankan sejumlah senjata api di rumdin SYL. Temuan senjata api tersebut, kemudian diserahkan ke pihak Kepolisian.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPK korupsi Wamentan Mentan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177106//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung_di_kpk-Eshc_large.jpg
Pramono Audiensi dengan KPK, Bahas Pembongkaran Tiang Monorel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177088//gubernur_jakarta_pramono_anung_di_gedung_kpk-V13Z_large.jpg
Pramono Datangi Gedung KPK, Bahas Langkah Bersih-Bersih di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177085//pramono_anung-4LSB_large.jpg
Pramono Sambangi KPK, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177074//prabowo_subianto-8iMX_large.jpg
Prabowo Larang Keluarga Terlibat Proyek Pemerintah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177032//prabowo_subianto-7eol_large.jpg
Prabowo: Korupsi seperti Kanker Stadium 4 Bisa Hancurkan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177030//kpk-27TP_large.jpg
KPK Segera Eksekusi Vonis 9 Tahun Penjara Eks Dirut PT IIM di Kasus Taspen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement