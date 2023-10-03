Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Sebut Kekuatan Ekonomi Syariah Bisa Kurangi Kesenjangan

Arfiah , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |16:52 WIB
Erick Thohir Sebut Kekuatan Ekonomi Syariah Bisa Kurangi Kesenjangan
Menteri BUMN Erick Thohir soal ekonomi syariah (Foto: Kementerian BUMN)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan kekuatan ekonomi syariah dapat mengurai kesenjangan di Indonesia.

Erick yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia harus berdampak pada pengurangan disparitas ekonomi antara yang punya dan yang tidak punya.

Menurutnya, MES ikut bertanggung jawab untuk mengurai kesenjangan ekonomi di Indonesia.

"Penguatan ekonomi syariah akan mengurai kesenjangan ekonomi di Indonesia," ujar Erick melalui keterangan tertulis dikutip Antara, Selasa (3/10/2023).

Erick terpilih kembali menjadi Ketua Umum MES untuk periode 2023-2028. Erick terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-VI MES yang diselenggarakan di Jakarta, Minggu (1/10/2023).

