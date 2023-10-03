Cara Mudah Transfer Uang ke Luar Negeri via Livin Mandiri

Cara mudah transfer lewat Livin Mandiri. (Foto: Bank Mandiri

JAKARTA - Cara mudah transfer uang ke luar negeri via Livin Mandiri akan diulas dalam artikel ini.

Era digitalisasi memudahkan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk dalam mentransfer uang ke luar negeri.

Solusi ini ditawarkan oleh Bank Mandiri melalui layanan perbankan digital yaitu Livin.

Aplikasi ini memberikan integrasi segala kebutuhan finansial hanya dengan melalui smartphone.

Salah satu fitur bermanfaat aplikasi ini adalah fitur Transfer Valas ke Luar Negeri yang memudahkan nasabah untuk mengirim valuta asing langsung.

Hal ini menjadikan transaksi lintas batas dari indonesia ke luar negeri menjadi lebih cepat dan praktis.