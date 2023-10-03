Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Mudah Transfer Uang ke Luar Negeri via Livin Mandiri

Winda Rahmadita , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |22:02 WIB
Cara Mudah Transfer Uang ke Luar Negeri via Livin Mandiri
Cara mudah transfer lewat Livin Mandiri. (Foto: Bank Mandiri
A
A
A

JAKARTA - Cara mudah transfer uang ke luar negeri via Livin Mandiri akan diulas dalam artikel ini.

Era digitalisasi memudahkan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk dalam mentransfer uang ke luar negeri.

 BACA JUGA:

Solusi ini ditawarkan oleh Bank Mandiri melalui layanan perbankan digital yaitu Livin.

Aplikasi ini memberikan integrasi segala kebutuhan finansial hanya dengan melalui smartphone.

 BACA JUGA:

Salah satu fitur bermanfaat aplikasi ini adalah fitur Transfer Valas ke Luar Negeri yang memudahkan nasabah untuk mengirim valuta asing langsung.

Hal ini menjadikan transaksi lintas batas dari indonesia ke luar negeri menjadi lebih cepat dan praktis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/455/3160290/zulkifli_zaini-F57L_large.jpg
Profil Zulkifli Zaini, Eks Dirut PLN yang Diangkat Jadi Komisaris Bank Mandiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/278/3160272/bank_mandiri-vzUp_large.jpg
RUPSLB Bank Mandiri Tunjuk Riduan Jadi Dirut dan Henry Panjaitan Wadirut, Ini Susunan Direksi-Komisaris Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/278/3160267/riduan_jadi_dirut_bank_mandiri-MDcG_large.JPG
Bank Mandiri Tunjuk Riduan Jadi Dirut, Ini Profilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/278/3125669/dirut_bank_mandiri-YQph_large.png
Direksi Bank Mandiri Bakal Dirombak, Dirut Darmawan Junaidi Tetap Aman?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/278/3110796/bank_mandiri-4pbF_large.jpg
Bank Mandiri Kantongi Laba Rp55,8 Triliun di 2024, Naik Tipis 1,3%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/278/3041990/bank-mandiri-bmri-cetak-laba-bersih-rp26-5-triliun-di-semester-i-2024-4n4baQ7CEn.jpg
Bank Mandiri (BMRI) Cetak Laba Bersih Rp26,5 Triliun di Semester I-2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement