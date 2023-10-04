4 BUMN Diduga Korupsi Dana Pensiun, Ini Daftarnya

Menteri BUMN Erick Thohir soal dugaan 4 BUMN diduga korupsi dana pensiun. (Foto: Kementerian BUMN)

JAKARTA - Empat BUMN diduga melakukan tindak pidana korupsi dana pensiun.

Keempat BUMN ini antara lain PT Angkasa Pura I, ID FOOD, PTPN III, dan PT Inhutani.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, penyelewengan tersebut membuat negara rugi hingga Rp300 miliar. Jumlah kerugian ini masih tahap awal dari hasil investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Erick menambahkan, bahwa dirinya resmi membawa kasus dugaan korupsi ini ke pihak Kejaksaan Agung serta akan segera diusut.

Berdasarkan catatan Okezone, berikut ini profil empat BUMN yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dana pensiun:





1. PT Angkasa Pura I

Angkasa Pura I merupakan operator bandara pelat merah milik negara. Fokus bisnis perusahaan ini menitikberatkan pada pelayanan kebandaraan di kawasan Indonesia Tengah dan Timur.

Angkasa Pura I memiliki lima anak perusahaan, yaitu PT Angkasa Pura Logistik, PT Angkasa Pura Properti, PT Angkasa Pura Support, PT Angkasa Pura Hotel, dan PT Angkasa Pura Retail.





2. ID FOOD

ID FOOD merupakan corporate brand name dari Induk Holding BUMN Pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Bisnis ID FOOD bergerak dalam bidang pertanian dan agroindustri, peternakan dan perikanan, serta perdagangan dan Logistik.



