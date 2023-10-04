Musim Panas Jadi Berkah Franchise Minuman Es Teh, Bisa Bertahan Lama?

Bisnis franchise di tengah musim panas. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Franchise minuman mulai bertebaran saat Jakarta dan sekitarnya mengalami musim panas.

Usaha minuman ini laku besar karena banyak dicari konsumen.

Tetapi, nasib para pemilik franchise ini dipertanyakan jika musim panas sudah tidak lagi terjadi.

“Hampir sebagian besar yang namanya franchise minuman ini, yang kecil-kecil saya liat ini memang bisnis musiman,” kata Perencana Keuangan Mieke Rini, Rabu (4/10/2023).

Dalam hal ini, dapat dikatakan usaha franchise itu biasanya akan disesuaikan dengan hal-hal yang sedang trend saat-saat ini.

Hal tersebut dilakukan bukan dengan tanpa alasan, tetapi dengan tujuan menarik perhatian pembeli juga.