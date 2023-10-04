Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Musim Panas Jadi Berkah Franchise Minuman Es Teh, Bisa Bertahan Lama?

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |10:59 WIB
Musim Panas Jadi Berkah Franchise Minuman Es Teh, Bisa Bertahan Lama?
Bisnis franchise di tengah musim panas. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Franchise minuman mulai bertebaran saat Jakarta dan sekitarnya mengalami musim panas.

Usaha minuman ini laku besar karena banyak dicari konsumen.

 BACA JUGA:

Tetapi, nasib para pemilik franchise ini dipertanyakan jika musim panas sudah tidak lagi terjadi.

“Hampir sebagian besar yang namanya franchise minuman ini, yang kecil-kecil saya liat ini memang bisnis musiman,” kata Perencana Keuangan Mieke Rini, Rabu (4/10/2023).

 BACA JUGA:

Dalam hal ini, dapat dikatakan usaha franchise itu biasanya akan disesuaikan dengan hal-hal yang sedang trend saat-saat ini.

Hal tersebut dilakukan bukan dengan tanpa alasan, tetapi dengan tujuan menarik perhatian pembeli juga.

