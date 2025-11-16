Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa Perbedaan BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan? 

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |21:10 WIB
Apa Perbedaan BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan? 
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apa perbedaan BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan? Dua asuransi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negaranya dari berbagai risiko kesehatan dan kecelakaan kerja. 

Meski banyak dimiliki masyarakat, namun banyak yang belum tahu bagaimana cara klaim saldo dan daftar risiko yang tidak ditanggung oleh BPJS. 

Berikut perbedaan BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang dirangkum Okezone, Minggu (16/11/2025). 

1. BPJS Kesehatan 

BPJS Kesehatan memiliki tujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan kesehatan secara mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Peserta BPJS dapat diikuti oleh masyarakat Indonesia dari berbagai usia dengan membayar iuran bulanan yang terjangkau sesuai kelasnya. Para peserta sendiri dapat merasakan manfaat untuk layanan perlindungan kesehatan dari kurang lebih 144 penyakit.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182701/bpjs_ketenagakerjaan-Bzm8_large.jpg
Ini Tanda-Tanda BPJS Ketenagakerjaan hingga Rp15 Juta Sudah Masuk Rekening 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181676/bpjs_ketenagakerjaan-FTmJ_large.jpg
Cara Cairkan Rp15 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178329/bpjs_ketenagakerjaan-B1lO_large.jpg
Panduan Mudah Klaim Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan hingga Rp15 Juta Meski Masih Aktif Bekerja 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178066/bpjs_ketenagakerjaan-FKdl_large.jpg
Berikut Cara Mudah Dapat Rp15 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/622/3177923/bpjs_ketenagakerjaan-LPHg_large.jpg
Berapa Lama Proses Pencairan Dana JHT hingga Rp15 juta dari BPJS Ketenagakerjaan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176922/bpjs_ketenagakerjaan-4BkZ_large.jpg
Cara Mudah Dapat Rp15 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement