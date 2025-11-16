Apa Perbedaan BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan?

JAKARTA - Apa perbedaan BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan? Dua asuransi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negaranya dari berbagai risiko kesehatan dan kecelakaan kerja.

Meski banyak dimiliki masyarakat, namun banyak yang belum tahu bagaimana cara klaim saldo dan daftar risiko yang tidak ditanggung oleh BPJS.

Berikut perbedaan BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang dirangkum Okezone, Minggu (16/11/2025).

1. BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan memiliki tujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan kesehatan secara mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peserta BPJS dapat diikuti oleh masyarakat Indonesia dari berbagai usia dengan membayar iuran bulanan yang terjangkau sesuai kelasnya. Para peserta sendiri dapat merasakan manfaat untuk layanan perlindungan kesehatan dari kurang lebih 144 penyakit.