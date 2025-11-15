Benarkah BSU BPJS Ketenagakerjaan Tahap 2 Akan Cair?

Bantuan sosial (bansos) ini dipastikan tidak akan cair lagi sampai akhir tahun ini. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - BSU BPJS Ketenagakerjaan masih menarik dan dinantikan masyarakat. Padahal, bantuan sosial (bansos) ini dipastikan tidak akan cair lagi sampai akhir tahun ini.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, penyaluran BSU 2025 hanya dilakukan pada periode Juni–Juli. Tidak ada lagi pencairan BSU 2025 tahap 2 pada Oktober maupun November 2025. Hal ini ditegaskan Yassierli menanggapi isu yang beredar soal pencairan BSU tahap 2.

"Sampai sekarang itu belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait dengan BSU tahap II,” kata Yassierli.

Memang sempat ada kabar bahwa BSU Rp600.000 dikaji untuk diperpanjang, sehingga pencairan BSU tahap 2 dilakukan pada Oktober maupun November 2025.

Namun Menaker menegaskan bahwa BSU tidak akan ada lagi di tahun ini.