Cek Penerima BSU Guru Kemenag 2025, Ini Cara dan Syaratnya

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi guru pada 2025. Program ini menyasar pendidik di berbagai satuan pendidikan di bawah naungan Kemenag dengan total anggaran yang disiapkan mencapai Rp270 miliar.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, pihaknya telah mengajukan usulan anggaran BSU kepada Kementerian Keuangan untuk guru non-ASN yang belum memiliki sertifikasi. Usulan anggaran tersebut mencapai Rp270 miliar.

“Ada rencana penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi guru non-ASN dan non-sertifikasi,” ujar Menag.

Syarat Penerima BSU Guru Kemenag 2025

Berstatus sebagai pendidik atau tenaga kependidikan non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN).

Merupakan guru non-sertifikasi dan belum menerima tunjangan profesi. Kriteria ini menjadi syarat utama penerima BSU dari Kemenag.

Memiliki gaji pokok atau upah bulanan maksimal Rp3 juta. Ketentuan ini ditetapkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran bagi guru dengan tingkat kesejahteraan tertentu.

Data penerima harus tercatat dan valid dalam sistem Kemenag. Guru wajib terdaftar aktif di Simpatika Kemenag atau Dapodik paling lambat per 30 Juni 2024.