Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Penerima BSU Guru Kemenag 2025, Ini Cara dan Syaratnya

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |07:10 WIB
Cek Penerima BSU Guru Kemenag 2025, Ini Cara dan Syaratnya
BSU Cair (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi guru pada 2025. Program ini menyasar pendidik di berbagai satuan pendidikan di bawah naungan Kemenag dengan total anggaran yang disiapkan mencapai Rp270 miliar.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, pihaknya telah mengajukan usulan anggaran BSU kepada Kementerian Keuangan untuk guru non-ASN yang belum memiliki sertifikasi. Usulan anggaran tersebut mencapai Rp270 miliar.

“Ada rencana penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi guru non-ASN dan non-sertifikasi,” ujar Menag.

Syarat Penerima BSU Guru Kemenag 2025

Berstatus sebagai pendidik atau tenaga kependidikan non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN).

Merupakan guru non-sertifikasi dan belum menerima tunjangan profesi. Kriteria ini menjadi syarat utama penerima BSU dari Kemenag.

Memiliki gaji pokok atau upah bulanan maksimal Rp3 juta. Ketentuan ini ditetapkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran bagi guru dengan tingkat kesejahteraan tertentu.

Data penerima harus tercatat dan valid dalam sistem Kemenag. Guru wajib terdaftar aktif di Simpatika Kemenag atau Dapodik paling lambat per 30 Juni 2024.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190327/bsu_cair-KJx1_large.jpg
Info Terbaru Kabar Penerima BSU Kemnaker yang Cair di Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187609/bsu_di_desember-ZFxs_large.jpg
Apakah BSU Ketenagakerjaan Rp600.000 Cair Lagi Desember 2025? Ini Cara Ceknya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187466/bsu_2025-hzyD_large.jpg
Info Terbaru Cara Cek BSU Ketenagakerjaan Rp600.000, Apakah Cair Lagi Desember 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/622/3183101/bsu_2025-w178_large.jpg
BSU Rp600.000 Cair di November 2025? Ini Fakta Sebenarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182697/bsu_cair-rLpj_large.jpg
Syarat Penerima BSU 2025 Rp600.000, Cair Lagi di November? Berikut Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182536/airlangga-I2sV_large.png
Menko Airlangga soal Paket Stimulus Ekonomi Baru, BSU Cair Lagi di Akhir Tahun?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement