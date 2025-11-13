Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

BSU Rp600.000 Cair di November 2025? Ini Fakta Sebenarnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |06:05 WIB
JAKARTA - Pemerintah buka-bukaan soal kabar pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 tahap 2 di November. Pekerja telah merasakan manfaat pencairan BSU 2025 Rp600.000 yang disalurkan pada periode Juni-Juli 2025.

Kabar pencairan BSU 2025 tahap 2 ramai beredar di media sosial, bahkan disebutkan akan kembali cair di Oktober atau November 2025. Lalu apakah BSU 2025 akan cair kembali?

Memang ada wacana pencairan BSU 2025 diperpanjang pada kuartal III dan kuartal IV-2024 karena dinilai efektif. Pemerintah akhirnya memberi jawaban pasti soal pencairan BSU Rp600.000, apakah cair lagi di November 2025 atau ditunda.

Pemerintah memastikan pencairan BSU hanya dilakukan pada periode Juni-Juli 2025, sehingga pencairan BSU tahap 2 di Oktober maupun di November 2025 tidak ada lagi.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, penyaluran BSU 2025 hanya disalurkan pada periode Juni-Juli. Tidak ada lagi pencairan BSU 2025 tahap 2 di Oktober maupun November 2025. Hal ini ditegaskan Yassierli menanggapi isu yang beredar soal pencairan BSU tahap 2.

“Sampai sekarang itu belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait dengan BSU tahap II,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Sebelumnya, muncul kabar di lini media sosial bahwa pemerintah akan mencairkan BSU pada bulan Oktober 2025. Menaker kembali menegaskan BSU dari pemerintah hanya ada di bulan Juni dan Juli tahun ini saja, sehingga dapat dipastikan bahwa kabar BSU kembali didistribusikan pada bulan ini adalah salah.

“Jadi saya lihat juga ada di posting media, cek BSU bulan Oktober, itu sampai sekarang belum ada. Jadi mungkin bisa diasumsikan itu tidak ada,” kata Yassierli.

“Jadi BSU yang ada itu hanya sekali kemarin, bulan Juni dan bulan Juli. Belum ada sampai sekarang arahan dari Pak Presiden terkait dengan BSU,” ujar dia.

Dengan penjelasan tersebut, dapat dipastikan isu pencairan BSU 2025 di November atau ditunda di 2026 adalah tidak benar. Program BSU 2025 telah berakhir pada Agustus 2025.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memastikan tidak akan lagi memberikan paket stimulus ekonomi baru tambahan lagi pada kuartal IV 2025.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
