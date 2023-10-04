Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Dikosongkan Paksa, Hotel Sultan Stop Beroperasi?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |19:07 WIB
Dikosongkan Paksa, Hotel Sultan Stop Beroperasi?
Sengketa Hotel Sultan. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Hotel Sultan dipastikan masih beroperasi seperti biasanya di tengah sengketa dengan Pusat Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK).

Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva mengatakan, hingga saat ini masih banyak kamar-kamar maupun ruang rapat yang sudah dipesan sebelumnya. Sehingga pihak pengelola tidak bisa serta-merta membatalkan para tamu-tamu yang sudah melakukan reservasi sebelumnya.

"Operasional hotel masih tetap jalan, saya bilang jalan aja terus. Agenda orang di sini sudah pesan dari 6 bulan yang lalu. Kewajiban itu harus kita laksanakan," ujar Hamdan di Hotel Sultan, Rabu (4/10/2023).

Namun demikian, Hamdan menyesalkan upaya yang dilakukan oleh PPKGBK (Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno) untuk memasang spanduk, hingga melakukan blokade pada beberapa akses jalan ke Hotel Sultan.

Padahal dikatakan Hamdan, hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan yang mewajibkan Hotel Sultan untuk dikosongkan. Meskipun memang HGB (Hak Guna Bangunan) sudah berakhir pada bulan Maret dan April lalu.

"Tentu kami sangat menyesalkan, ini hotel masih ada tamu, jalan aja ditutup. Tidak boleh menutup jalan, dimana ada orang yang berhak di belakang ini tidak boleh lewat, baik secara hukum perdata maupun pertanahan," kata Hamdan.

"Operasional hotel untuk memenuhi komitmen dari tamu yang sudah mengikat kontrak akan terus dilaksnakan," tegasnya.

Meski demikian, Hamdan mengakui bahwa sudah mendapatkan laporan dari manajemen hotel terkait penurunan okupansi hotel dari adanya kisruh yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Penurunan tersebut justru menurutnya akan menjadi kekhawatiran lebih lanjut terhadap nasib karyawan di Hotel Sultan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/470/3067619/park-hyatt-jakarta-perkuat-posisi-sebagai-mice-dan-luxury-hotel-pada-acara-hyatt-fair-2024-98iYLft6r5.jpg
Park Hyatt Jakarta Perkuat Posisi Sebagai MICE dan Luxury Hotel Pada Acara Hyatt Fair 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/470/3054579/ternyata-segini-harga-hotel-mewah-tempat-erina-gudono-menginap-di-as-7tL7dwJCOB.jpg
Ternyata Segini Harga Hotel Mewah Tempat Erina Gudono Menginap di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/470/3048089/320-hotel-jadi-korban-pemalsuan-data-google-business-K7Y6S8gZUG.jpg
320 Hotel Jadi Korban Pemalsuan Data Google Business
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/470/3034549/chief-talk-okezone-pelaku-usaha-perhotelan-harus-adaptasi-perkembangan-zaman-xZM8Q1b9ro.jpg
Chief Talk Okezone: Pelaku Usaha Perhotelan Harus Adaptasi Perkembangan Zaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/470/3008601/long-weekend-waisak-2024-hotel-di-jogja-solo-dan-semarang-penuh-JdVphKukSq.jpg
Long Weekend Waisak 2024, Hotel di Jogja, Solo dan Semarang Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/470/2981905/7-orang-terkaya-pemilik-hotel-mewah-di-indonesia-4KgZEHCmaC.jpg
7 Orang Terkaya Pemilik Hotel Mewah di Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement