HOME FINANCE PROPERTY

7 Orang Terkaya Pemilik Hotel Mewah di Indonesia

Meliana Tesa , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |17:09 WIB
7 Orang Terkaya Pemilik Hotel Mewah di Indonesia
Pemilik Hotel Mewah di Indonesia. (Foto; okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Penginapan mewah menjadi magnet bagi para wisatawan. Di Indonesia, tidak sedikit hotel mewah yang telah meraih ketenaran dan dikenal luas oleh masyarakat.

Namun, tidak semua orang mengetahui bahwa sebagian besar dari hotel mewah tersebut ternyata dimiliki oleh orang-orang terkaya di Indonesia.

Tidak hanya menawarkan tempat penginapan yang nyaman, tetapi juga menyuguhkan kemewahan dan kenyamanan yang tak tertandingi bagi para pengunjungnya. Hal ini tentu saja tercermin dari pendapatan fantastis yang mereka peroleh dari bisnis hotel mewah yang mereka miliki.

Berikut ini Okezone telah merangkum, daftar tujuh pengusaha hotel terkaya di Indonesia, Senin (11/3/2024).

1. Hartono Bersaudara

Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono merupakan kakak beradik terkaya di Indonesia yang memiliki segudang bisnis. Duo pemilik grup Djarum ini memiliki sejumlah properti yang menjadi bagian dari kegiatan bisnis.

Mulai dari Hotel Indonesia Kempinski, Kempinski Residence, Padma Hotel Bandung, Padma Resort Legian, Padma Resort Ubud, dan The Resinda Karawang.

2. Keluarga Ciputra

Diketahui Ciputra merupakan pengusaha tulen yang merintis bisnis properti dan juga perhotelan. Melalui brand Citradream Hotel, Ciputra membangun sejumlah hotel di berbagai kota di Indonesia.

Almarhum Ciputra mendirikan Ciputra Group sejak lebih dari 40 tahun lalu. Salah satu hotel mewah bintang lima yang dimiliki almarhum Ciputra adalah Raffles Jakarta Hotel yang terletak di Kuningan, Jakarta Selatan.

3. Mochtar Riady dan Keluarga

Mochtar Riady merupakan pendiri Lippo group, kini dijalankan oleh putranya James dan Stephen Riady. Keluarganya mengoperasikan bisnis perhotelan dan merupakan pemilik dari hotel bintang lima, Aryaduta Hotels yang cabangnya tersebar di berbagai kota Indonesia.

4. Keluarga Eka Tjipta Widjaja

Pemilik Grup Sinar Mas ini memiliki sejumlah bisnis yang menjadi sumber kekayaan mereka, seperti kertas, properti (real estate), jasa keuangan, perawatan kesehatan, agribisnis, dan telekomunikasi.

Bisnis hotel dijalankan oleh unit bisnis mereka di bawah naungan Sinarmas Land. Keluarga ini memiliki hotel mewah berbintang lima yang berada di lokasi Thamrin, Jakarta Pusat, yakni Hotel Grand Hyatt dan juga pemilik Hotel Santika Premiere ICE BSD City.

5. Hary Tanoesoedibjo

Hary Tanoesoedibjo merupakan pemilik MNC Group yang memiliki sejumlah hotel mewah seperti Oakwood Hotel & Residence dan Lido Lake Resort dan Park Hyatt Jakarta.

Tidak hanya itu, dirinya juga merupakan pebisnis yang bergerak di bidang media, politik dan properti. Dirinya memiliki lebih dari 60 stasiun televisi, radio dan surat kabar.

