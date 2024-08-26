Ternyata Segini Harga Hotel Mewah Tempat Erina Gudono Menginap di AS

JAKARTA – Ternyata segini tarif hotel mewah tempat Erina Gudono menginap di AS. Rasa penasaran netizen Indonesia terhadap pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono selama mereka berada di Amerika Serikat tampaknya belum mereda.

Setelah kabar tentang penggunaan jet pribadi yang diduga digunakan oleh Kaesang Pangarep dan Erina untuk terbang dari Indonesia ke Amerika, kali ini mereka kembali menjadi sorotan publik karena diduga menginap di hotel mewah selama berada di Negeri Paman Sam.

Dugaan ini muncul setelah Erina Gudono mengunggah sebuah foto di Instagram Storynya, yang belakangan disebut-sebut telah dihapus. Foto tersebut menampilkan pemandangan dari balkon yang diduga berada di salah satu hotel bintang lima di Las Vegas.

Seorang pengguna X (dulu Twitter) dengan akun @aq***** mengungkapkan bahwa Erina Gudono dan Kaesang Pangarep diduga menginap di hotel mewah tersebut. Akun tersebut bahkan membandingkan dua foto yang diunggah oleh Erina Gudono dan menyatakan bahwa pasangan ini mungkin menginap di dua hotel, yaitu Four Seasons Hotel di Las Vegas dan Four Seasons Beverly Wilshire di Los Angeles.

Dalam cuitannya, akun tersebut juga mengajak netizen untuk menebak berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menginap semalam di hotel-hotel tersebut, berdasarkan foto yang menunjukkan pemandangan balkon yang diunggah oleh Erina.

Harga Hotel Tempat Erina Gudono Menginap di AS

Mengutip dari Booking.com, tarif menginap di kedua hotel tersebut memang sangat fantastis. Di Four Seasons Hotel Las Vegas, harga kamar per malam berkisar antara Rp 11.855.086 hingga Rp 65.861.589. Sementara itu, di Four Seasons Beverly Wilshire, tarif per malamnya bahkan lebih tinggi, yaitu antara Rp 17.277.245 hingga Rp 268.558.209.