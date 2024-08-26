Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ternyata Segini Harga Hotel Mewah Tempat Erina Gudono Menginap di AS

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |21:13 WIB
Ternyata Segini Harga Hotel Mewah Tempat Erina Gudono Menginap di AS
Ternyata Segini Harga Hotel Mewah Tempat Erina Gudono Menginap di AS. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Ternyata segini tarif hotel mewah tempat Erina Gudono menginap di AS. Rasa penasaran netizen Indonesia terhadap pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono selama mereka berada di Amerika Serikat tampaknya belum mereda.

Setelah kabar tentang penggunaan jet pribadi yang diduga digunakan oleh Kaesang Pangarep dan Erina untuk terbang dari Indonesia ke Amerika, kali ini mereka kembali menjadi sorotan publik karena diduga menginap di hotel mewah selama berada di Negeri Paman Sam.

Dugaan ini muncul setelah Erina Gudono mengunggah sebuah foto di Instagram Storynya, yang belakangan disebut-sebut telah dihapus. Foto tersebut menampilkan pemandangan dari balkon yang diduga berada di salah satu hotel bintang lima di Las Vegas.

Seorang pengguna X (dulu Twitter) dengan akun @aq***** mengungkapkan bahwa Erina Gudono dan Kaesang Pangarep diduga menginap di hotel mewah tersebut. Akun tersebut bahkan membandingkan dua foto yang diunggah oleh Erina Gudono dan menyatakan bahwa pasangan ini mungkin menginap di dua hotel, yaitu Four Seasons Hotel di Las Vegas dan Four Seasons Beverly Wilshire di Los Angeles.

Dalam cuitannya, akun tersebut juga mengajak netizen untuk menebak berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menginap semalam di hotel-hotel tersebut, berdasarkan foto yang menunjukkan pemandangan balkon yang diunggah oleh Erina.

Harga Hotel Tempat Erina Gudono Menginap di AS

Mengutip dari Booking.com, tarif menginap di kedua hotel tersebut memang sangat fantastis. Di Four Seasons Hotel Las Vegas, harga kamar per malam berkisar antara Rp 11.855.086 hingga Rp 65.861.589. Sementara itu, di Four Seasons Beverly Wilshire, tarif per malamnya bahkan lebih tinggi, yaitu antara Rp 17.277.245 hingga Rp 268.558.209.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/470/3067619/park-hyatt-jakarta-perkuat-posisi-sebagai-mice-dan-luxury-hotel-pada-acara-hyatt-fair-2024-98iYLft6r5.jpg
Park Hyatt Jakarta Perkuat Posisi Sebagai MICE dan Luxury Hotel Pada Acara Hyatt Fair 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/470/3048089/320-hotel-jadi-korban-pemalsuan-data-google-business-K7Y6S8gZUG.jpg
320 Hotel Jadi Korban Pemalsuan Data Google Business
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/470/3034549/chief-talk-okezone-pelaku-usaha-perhotelan-harus-adaptasi-perkembangan-zaman-xZM8Q1b9ro.jpg
Chief Talk Okezone: Pelaku Usaha Perhotelan Harus Adaptasi Perkembangan Zaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/470/3008601/long-weekend-waisak-2024-hotel-di-jogja-solo-dan-semarang-penuh-JdVphKukSq.jpg
Long Weekend Waisak 2024, Hotel di Jogja, Solo dan Semarang Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/470/2981905/7-orang-terkaya-pemilik-hotel-mewah-di-indonesia-4KgZEHCmaC.jpg
7 Orang Terkaya Pemilik Hotel Mewah di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/470/2956098/jokowi-groundbreaking-hotel-bintang-5-di-ikn-senilai-rp300-miliar-kv4F4h0ouL.jpg
Jokowi Groundbreaking Hotel Bintang 5 di IKN Senilai Rp300 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement