HOME FINANCE SMART MONEY

Ternyata Ini Pekerjaan Nadya Gudono, Kakak Erina Gudono yang Ikut Naik Pesawat Jet Pribadi ke AS

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |08:13 WIB
Ternyata Ini Pekerjaan Nadya Gudono, Kakak Erina Gudono yang Ikut Naik Pesawat Jet Pribadi ke AS
Ternyata ini pekerjaan Nadya Gudono, kakak Erina Gudono yang ikut naik pesawat ( Foto :Linkedin)
JAKARTA - Ternyata ini pekerjaan Nadya Gudono, kakak Erina Gudono yang ikut naik pesawat jet pribadi ke AS.

Sebab, tidak hanya Erina dan Kaesang dikabarkan sang kakak yakni Nadya Gudono ikut penerbangan keduanya ke Amerika. Beberapa penasaran mengenai pekerjaannya.

Ternyata ini pekerjaan Nadya Gudono, kakak Erina Gudono yang ikut naik pesawat jet pribadi ke AS adalah seorang pegawai perusahaan BUMN.

Berdasarkan akun linkedin, Nadya Gudono merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ia diketahui lulus pada tahun 2016 silam dengan gelar cum laude.

Lalu, ia bekerja di Bank Mandiri pada Oktober 2017 sebagai Asisten Manajer of Commercial Banking. Kariernya terus menanjak hingga akhirnya dipercaya sebagai First Senior Manajer Bank Mandiri.

Sebelum menjabat First Senior Manajer, dia pernah menjabat sebagai Recovery Manager pada November 2020 hingga November 2022.

Halaman:
1 2
