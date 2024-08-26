Gaji Erina Gudono Istri Kaesang Pangarep saat Kerja Jadi Analis di JP Morgan Tembus Rp1,5 Miliar

JAKARTA - Ternyata segini gaji Erina Gudono istri Kaesang Pangarep saat kerja jadi analis di JP Morgan capai Rp1,5 Miliar.

Hal ini dikarenakan namanya menjadi perbincangan warganet. Sebab, dia sedang menikmati liburan dengan suaminya Kaesang Pangarep ke Amerika.

Beberapa netizen pun mengulik beberapa pekerjaan Erina Gudono sebelum menjadi istri dari Kaesang yang menjadi analis JP Morgan. Lantas berapa gajinya?

Terkuak segini gaji Erina Gudono istri Kaesang Pangarep saat kerja jadi analis di JP Morgan capai Rp1,5 Miliar cukup besar.

Sebagai analis di JP Morgan, Erina bertugas melakukan analisis atau riset yang mendalam terkait perusahaan dan kondisi pasar. Adapun gaji tahun pertama analis di JP Morgan berkisar Rp1,5 miliar per tahun atau sekitar Rp125 juta per bulannya.