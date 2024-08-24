Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erina Gudono Istri Kaesang Pangarep Pernah Jadi Analis JP Morgan, Segini Gajinya

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |07:11 WIB
Erina Gudono Istri Kaesang Pangarep Pernah Jadi Analis JP Morgan, Segini Gajinya
Gaji erina gudono saat bekerja di JP Morgan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Erina Gudono, yang kini dikenal sebagai istri Kaesang Pangarep menjadi sorotan karena momen liburannya di Amerika Serikat. Di balik kehidupan glamornya, Erina memiliki latar belakang karier yang tak kalah mengesankan.

Sebelum menikah, Erina bekerja sebagai analis di salah satu perusahaan keuangan terkemuka dunia, JP Morgan. Profesi ini bukanlah sembarang pekerjaan menuntut keahlian tinggi dalam menganalisis perusahaan dan kondisi pasar global.

Akan tetapi, yang paling menarik perhatian adalah gaji yang diterima seorang analis di JP Morgan, yang disebut-sebut bisa mencapai Rp1,5 miliar per tahun, atau sekitar Rp125 juta per bulan. Meski begitu, jumlah pastinya masih menjadi tanda tanya, menambah rasa penasaran publik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
