Erina Gudono Istri Kaesang Pangarep Pernah Jadi Analis JP Morgan, Segini Gajinya

JAKARTA - Erina Gudono, yang kini dikenal sebagai istri Kaesang Pangarep menjadi sorotan karena momen liburannya di Amerika Serikat. Di balik kehidupan glamornya, Erina memiliki latar belakang karier yang tak kalah mengesankan.

Sebelum menikah, Erina bekerja sebagai analis di salah satu perusahaan keuangan terkemuka dunia, JP Morgan. Profesi ini bukanlah sembarang pekerjaan menuntut keahlian tinggi dalam menganalisis perusahaan dan kondisi pasar global.

Akan tetapi, yang paling menarik perhatian adalah gaji yang diterima seorang analis di JP Morgan, yang disebut-sebut bisa mencapai Rp1,5 miliar per tahun, atau sekitar Rp125 juta per bulan. Meski begitu, jumlah pastinya masih menjadi tanda tanya, menambah rasa penasaran publik.