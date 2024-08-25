Pemprov Jakarta Buka Lowongan CPNS 2024, Lulusan SMA Bisa Daftar hingga Gajinya Rp15,1 Juta

JAKARTA - Lowongan kerja untuk lulusan SMA dibuka oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahkan gaji yang ditawarkan hingga Rp15,1 juta per bulan.

Dikutip laman resmi Pemprov DKI, Minggu (25/8/2024) tercatat ada 4.413 formasi yang dibuka dalam seleksi CPNS 2024. Angka tersebut terdiri atas jabatan tenaga kesehatan 740 formasi dan jabatan teknis 3.673 formasi.

Pemprov DKI Jakarta membuka lowongan kerja untuk lulusan SMA yakni sebagai pemadam kebakaran pemula. Adapun jenjang pendidikan yang dipersilakan persamaan SLTA (paket C)/SLTA/SMA Sederajat/SMA IPA/IPS/SMK.

Lowongan itu dibuka per sektor kecamatan dengan jumlah kuota berbeda-beda per sektornya. Adapun, gaji yang ditawarkan mulai dari Rp6.607.200 hingga Rp15.144.000.

Nantinya, mereka bertugas untuk memadamkan kebakaran dan penyelamatan sesuai uraian kegiatan jenjang pemula.