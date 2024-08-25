Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemprov Jakarta Buka Lowongan CPNS 2024, Lulusan SMA Bisa Daftar hingga Gajinya Rp15,1 Juta

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |19:25 WIB
Pemprov Jakarta Buka Lowongan CPNS 2024, Lulusan SMA Bisa Daftar hingga Gajinya Rp15,1 Juta
Pembukaan CPNS 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Lowongan kerja untuk lulusan SMA dibuka oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahkan gaji yang ditawarkan hingga Rp15,1 juta per bulan.

Dikutip laman resmi Pemprov DKI, Minggu (25/8/2024) tercatat ada 4.413 formasi yang dibuka dalam seleksi CPNS 2024. Angka tersebut terdiri atas jabatan tenaga kesehatan 740 formasi dan jabatan teknis 3.673 formasi.

Pemprov DKI Jakarta membuka lowongan kerja untuk lulusan SMA yakni sebagai pemadam kebakaran pemula. Adapun jenjang pendidikan yang dipersilakan persamaan SLTA (paket C)/SLTA/SMA Sederajat/SMA IPA/IPS/SMK.

Lowongan itu dibuka per sektor kecamatan dengan jumlah kuota berbeda-beda per sektornya. Adapun, gaji yang ditawarkan mulai dari Rp6.607.200 hingga Rp15.144.000.

Nantinya, mereka bertugas untuk memadamkan kebakaran dan penyelamatan sesuai uraian kegiatan jenjang pemula.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131764/cpns-U0T9_large.jpg
Daftar Instansi Sepi Peminat 2024 Bisa Jadi Referensi CPNS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131593/cpns-Q0eL_large.png
CPNS 2025 Kapan Dibuka? Ini Prediksi Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131284/cpns-ws37_large.jpg
Heboh 714 CPNS Kemendiktisaintek Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124947/menpanrb-Ffs5_large.jpg
Menpan RB Minta Instansi Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124781/pns-Uxjm_large.jpg
Berikut Jadwal Penetapan NIP CPNS 10 Mei dan PPPK 10 September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124208/cpns_2024-0fzv_large.png
Penetapan NIP dan Pengangkatan CPNS-PPPK 2024: Dari Proses, Jadwal Terbaru hingga Tetap Dapat Gaji
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement