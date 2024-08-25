Daftar Kementerian yang Paling Diminati Pelamar CPNS 2024

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaporkan perkembangan jumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 per 23 Agustus 2024 pukul 14.00 WIB.

Melalui akun instagram resminya, @bkngoidofficial, BKN mencatat bahwa pada hari ke 4, , sudah ada 37.761 pelamar yang sudah submit atau sudah mengakhiri pendaftaran (resume).

BACA JUGA: Segini Jumlah Pelamar CPNS 2024 Usai 4 Hari Pendaftaran

Sedangkan pelamar yang sudah verif MS atau memenuhi syarat dari instansi sebanyak 5.797. Selanjutnya, pelamar yang berstatus Verif TMS atau tidak memenuhi syarat dari instansi sebanyak 2.497.

Dalam unggahan yang sama, BKN juga menyebutkan enam Kementerian/Lembaga yang masuk jajaran teratas yang diminati pelamar CPNS 2024.

BACA JUGA: Syarat Lulusan Paket C Bisa Daftar CPNS 2024

Posisi pertama ditempati Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disusul Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian Kementerian Keuangan.