HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah Erina Gudono Masih Kerja di JP Morgan? Ini Jawabannya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |13:44 WIB
Apakah Erina Gudono Masih Kerja di JP Morgan? Ini Jawabannya
Apakah Erina Gudono masih kerja di JP Morgan? Ini Jawabannya (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Apakah Erina Gudono masih kerja di JP Morgan? Ini jawabannya menarik untuk dikulik. Namanya menjadi viral usai memposting naik jet pribadi.

Postingan ini membuat warganet bertanya mengenai penghasilan Erina Gudono. Ternyata dia pernah bekerja di JP Mogran.

Lantas apakah Erina Gudono masih kerja di JP Morgan? Ini jawabannya yakni tidak. Sebab dia sudah menikah dengan Kaesang Pangarep.

Erina pun tercatat mengundurkan diri per Juli 2022. Profesi ini bukanlah sembarang pekerjaan menuntut keahlian tinggi dalam menganalisis perusahaan dan kondisi pasar global.

Sementara itu, gaji yang diterima seorang analis di JP Morgan, yang disebut-sebut bisa mencapai Rp1,5 miliar per tahun, atau sekitar Rp125 juta per bulan. Meski begitu, jumlah pastinya masih menjadi tanda tanya, menambah rasa penasaran publik.

Halaman:
1 2
