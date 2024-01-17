Jokowi Groundbreaking Hotel Bintang 5 di IKN Senilai Rp300 Miliar

JAKARTA - Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Hotel Bintang 5 di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hotel Bintang 5 tersebut merupakan kontribusi dari investasi langsung yang dilakukan oleh Jambuwuluk Hotels and Resorts dengan nilai Rp300 miliar.

Hotel tersebut akan membangun sekitar 200 kamar lengkap dengan fasilitas pendukungnya.

"Hotel Jambuluwuk resort ini adalah yang ke-enam di IKN. Hotel berbintang 5 yang berkonsep modern indonesia etnich dengan investasi kurang lebih Rp300 miliar dan kapasitas kurang lebih 200 kamar," ujar Presiden di IKN, Rabu (17/1/2024).

Menurutnya, kehadiran hotel ini akan mengakomodir penyelenggaran upacara 17 Agustus 2024 mendatang sebagai akomodasi para tamu undangan yang hadir dalam upacara hari kemerdekaan tersebut.

"Bulan Agustus yang akan datang kita akan melakukan upacara 17 - an di IKN. Pertanyaanya tamu-tamh menginap di mana? bisa, di Balikpapan karena jalan tolnya sepanjang 47km insya Allah di bulan Juli sudah selesai," kata Presiden.