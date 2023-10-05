Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Menguat, Nasdaq Naik 1,35%

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |07:24 WIB
Wall Street Menguat, Nasdaq Naik 1,35%
Wall street menguat hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street berakhir tinggi dan Nasdaq menguat lebih dari 1% pada akhir perdagangan, Kamis (5/10/2023) waktu setempat.

Hal itu terjadi sehari setelah aksi jual, karena data ekonomi terbaru menunjukkan gaji swasta AS meningkat kurang dari perkiraan pada bulan September.

 BACA JUGA:

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (DJI) naik 127,17 poin, atau 0,39%, menjadi 33.129,55, S&P 500 (SPX) naik 34,3 poin, atau 0,81%, pada 4.263,75 dan Nasdaq Composite (IXIC) bertambah 176,54 poin, atau 1,35%, pada 13.236,01.

Kebijakan konsumen (SPLRCD) naik 2%, mendorong kenaikan pada sektor-sektor S&P 500, diikuti oleh sektor jasa komunikasi (SPLRCL) dan teknologi (SPLRCT), karena imbal hasil Treasury AS turun dari level tertinggi dalam 16 tahun.

Laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP mendapat dukungan dari investor yang khawatir terhadap kenaikan suku bunga dan kemungkinan bahwa Federal Reserve mungkin perlu mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama.

Halaman:
1 2
