HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada PNS yang Tak Senang Pindah ke IKN, Jokowi Bilang Gini

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |04:01 WIB
Ada PNS yang Tak Senang Pindah ke IKN, Jokowi Bilang Gini
Presiden Jokowi soal ada PNS tak senang pindah ke IKN. (Foto: MPI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengabarkan kalau ada Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak senang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Mengenai IKN, yang berkaitan dengan perpindahan, artinya bapak ibu sekalian, saya dengar ada yang senang dan ada yang tidak senang tapi ingat bapak ibu sudah (gestur tanda tangan)," ujar Jokowi dalam sambutannya pada Rakernas Korpri 2023 di kawasan Ancol, Jakarta.

Jokowi merasa dengan ASN pindah ke IKN ini akan mewujudkan masa depan baru seperti yang diharapkan.

Tidak hanya itu, Jokowi sendiri juga telah menyiapkan insentif agar proses perpindahan tersebut dapat berjalan dengan cepat.

"Sehingga perlu digeser agar indonesia sentris, pindah ke Kalimantan Timur, ke Nusantara. Ini untuk memulainya di sana, perlu yang namanya ASN pindah. Ini adalah masa depan baru dan sudah disiapkan insentif, kalau enggak ada ini alot pasti. Tapi kalau ada insentif kan beda," ujar Jokowi.

