Pemilu 2024 Bawa Cuan Bagi Sektor Perhotelan

JAKARTA - Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi angin segar bagi industri perhotelan. Di mana pesta demokrasi tersebut akan dilangsungkan pada 2024.

Para partai politik (parpol) kini sudah melakukan beberapa agenda konsolidasi dan kunjungan di berbagai daerah Indonesia. Kegiatan tersebut membuat okupansi sektor perhotelan akan meningkat terus menerus.

SVP Operations & Multi Brand RedDoorz Indonesia Adil Mubarak mengungkapkan, Pemilu 2024 pasti mendatangkan keuntungan yang banyak bagi perhotelan di setiap daerah.

“Pasti hotel-hotel di berbagai daerah sangat dibutuhkan oleh parpol untuk tempat istirahat bagi para anggota parpol setelah kampanye, jadi sangat menguntungkan sekali,” ucapnya, Kamis (5/10/2023).

Dia mengungkapkan bahwa hotel-hotel yang bekerjasama dengan RedDoorz pasti akan ramai saat tahun pemilu 2024 mendatang. Konsolidasi politik dan acara parpol lainnya akan memungkinkan sekali diadakan di hotel.