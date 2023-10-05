Ini Sosok yang Kalahkan Putri Ariani di Final America's Got Talent 2023

JAKARTA- Sosok yang kalahkan Putri Ariani di final America’s Got Talent 2023 kini menuai perhatian seluruh dunia. Salah satu ajang pencarian bakat paling bergengsi di Amerika Serikat tersebut telah mengakhiri musim ke 18 pada tahun 2023. Tahun 2024 nanti kompetisi AGT akan memasuki musim ke 19.

Di babak final, para kontestan dengan talenta yang mumpuni saling beradu demi meraih posisi pertama, termasuk Putri Ariani dengan suara emasnya. Sayangnya, pada kesempatan tersebut Putri Ariani harus puas menduduki posisi keempat.

Sedangkan, posisi pertama diraih oleh Adrian Stoica dan Hurricane. Lantas, siapa sosok yang kalahkan Putri Ariani di final America’s Got Talent 2023 tersebut?

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (5/10/2023) Adrian Stoica merupakan seorang pria asal Italia yang telah mendedikasikan hidupnya sebagai pelatih anjing profesional.