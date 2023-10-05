Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ini Sosok yang Kalahkan Putri Ariani di Final America's Got Talent 2023

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |05:34 WIB
Ini Sosok yang Kalahkan Putri Ariani di Final America's Got Talent 2023
Inilah sosok Adrian Stoica dan anjingnya Hurricane (Foto: Istimewa)
JAKARTA- Sosok yang kalahkan Putri Ariani di final America’s Got Talent 2023 kini menuai perhatian seluruh dunia. Salah satu ajang pencarian bakat paling bergengsi di Amerika Serikat tersebut telah mengakhiri musim ke 18 pada tahun 2023. Tahun 2024 nanti kompetisi AGT akan memasuki musim ke 19.

Di babak final, para kontestan dengan talenta yang mumpuni saling beradu demi meraih posisi pertama, termasuk Putri Ariani dengan suara emasnya. Sayangnya, pada kesempatan tersebut Putri Ariani harus puas menduduki posisi keempat.

Sedangkan, posisi pertama diraih oleh Adrian Stoica dan Hurricane. Lantas, siapa sosok yang kalahkan Putri Ariani di final America’s Got Talent 2023 tersebut?

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (5/10/2023) Adrian Stoica merupakan seorang pria asal Italia yang telah mendedikasikan hidupnya sebagai pelatih anjing profesional.

