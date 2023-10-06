Syahrul Yasin Limpo Mundur sebagai Mentan, Masalah Pertanian Disorot

Syahrul Yasin Limpo mengundurkan diri dari jabatan Mentan. (Foto: MPI)

JAKARTA - Syahrul Yasin Limpo resmi mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pertanian (Mentan).

Dia juga telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi.

BACA JUGA:

Adapun hal itu karena dia kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai mana diketahui, ada tiga klaster kasus dugaan korupsi di Kementan. Di antaranya, pemerasan jabatan, penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

BACA JUGA:

Berdasarkan informasi, tiga tersangka dalam dugaan kasus korupsi di Kementan yaitu Mentan Syahrul Yasin Limpo, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono, dan Direktur Alat Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta.