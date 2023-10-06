Gelar Wealth Xpo, CIMB Niaga Ungkap Potensi Pontianak Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

JAKARTA – PT Bank CIMB Niaga Tbk atau CIMB Niaga menyelenggarakan Wealth Xpo di Pontianak, Kamis Malam. Acara spesial ini dilakukan sebagai wujud apresiasi untuk nasabah istimewa CIMB Niaga, khususnya CIMB Preferred.

Chief of Network & Digital Banking CIMB Niaga Budiman Tanjung mengatakan, setelah sukses digelar di Jakarta, Bali dan Batam, kali ini CIMB Niaga menyelenggarakan Wealth Xpo di Pontianak.

Pontianak dipilih sebagai kota keempat penyelenggaraan Wealth Xpo, karena dinilai berpeluang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Serta letaknya strategis menjadikan kota ini sebagai salah satu pusat perdagangan dan jasa di wilayah Kalimantan

“Hal tersebut membuat Kota Khatulistiwa ini memiliki banyak potensi investasi dan portofolio nasabah,” ujarnya, Kamis (5/10/2023).

Selain itu, pelaksanaan Wealth Xpo di Pontianak juga sejalan dengan strategi untuk memberikan edukasi dan mengoptimalkan wealth serta portofolio nasabah di luar Jakarta.

Apalagi tren masyarakat untuk berinvestasi dalam menjaga dan mengembangkan kekayaan melalui berbagai instrumen keuangan terus tumbuh, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, CIMB Niaga terus meningkatkan layanan wealth management, termasuk mengadakan Wealth Xpo, sebagai wadah untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada nasabah tentang perekonomian dan tren wealth management terkini.