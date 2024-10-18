Advertisement
HOME FINANCE

CIMB Niaga Kejar Mimpi Wealth Fest Digelar di Malang, Ajak Mahasiswa Berani Investasi Sejak Dini

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |20:28 WIB
CIMB Niaga Kejar Mimpi Wealth Fest Digelar di Malang, Ajak Mahasiswa Berani Investasi Sejak Dini
Para pembicara pada talkshow sesi pertama Kejar Mimpi Wealth Fest (KMWF) beserta tamu undangan berfoto bersama mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang. (Foto: dok CIMB Niaga)
A
A
A

MALANG - CIMB Niaga sukses menggelar Digital Lounge Campus Festival di Universitas Brawijaya, Malang pada 14-16 Oktober 2024.

Acara ini turut dimeriahkan dengan sederet rangkaian kegiatan, di antaranya seperti Kejar Mimpi Wealth Fest, Pasar Rakyat bersama 30 UMKM lokal, Experiential Learning Art Workshop, dan beragam promo menarik lainnya yang dihadirkan CIMB Niaga.

Setelah sukses digelar di Solo dan Makassar, Kejar Mimpi Wealth Fest (KMWF) kini hadir menyapa mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.

CIMB Niaga bersama MNC Okezone Networking dan iNews Media Group menghadirkan sharing session bagi mahasiswa agar melek investasi dengan cara yang seru dan mudah dipahami dalam semangat #GetWealthSoon.

Consumer Banking Marketing Head PT CIMB Niaga Tbk Deffy Lisa Hardjono dalam sambutannya mengatakan, Kejar Mimpi Wealth Fest merupakan acara literasi keuangan yang dirancang khusus untuk generasi muda, khususnya para Gen Z, agar bisa cerdas mengelola keuangan dan mulai berinvestasi.

“Melalui KMWF, CIMB Niaga ingin mengajak adik-adik semua untuk #getwealthsoon. Acara ini dirancang untuk memberikan edukasi yang komprehensif tentang keuangan dan investasi, serta berbagai penawaran menarik bagi adik-adik yang baru memulai investasi,” katanya.

Ajak Anak Muda Investasi Sejak Dini

Sesi Wealth Talk kali ini dibagi menjadi dua, yakni sesi pertama yang membahas tajuk “OTW Mapan! Mulai Investasi Digital Kecil-kecilan".

