Wealth Xpo CIMB Niaga 2023, Solo Jadi Kota Selanjutnya

JAKARTA - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) telah menyelenggarakan salah satu signature event, yakni Wealth Xpo 2023. Acara tersebut sudah dilakukan di Jakarta, Batam, Bali hingga Pontianak.

Event ini merupakan wujud apresiasi CIMB kepada nasabah istimewa, yaitu CIMB Preferred dan CIMB Private Banking.

"Wealth Xpo menjadi wadah dalam memberikan pemahaman dan wawasan kepada nasabah, perihal tren investasi kekinian. Terlebih di tengah volatilitas kondisi perekonomian global dan domestik," kata Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi.

Melalui Wealth Xpo diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat terhadap produk-produk investasi, dan proteksi yang relevan untuk mengembangkan kekayaan secara berkelanjutan.

"Di event ini CIMB Niaga menawarkan solusi Wealth Growth Practices, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Melalui produk investasi dan perlindungan," tuturnya.

Sementara itu, Chief of Network & Digital Banking CIMB Niaga Budiman Tanjung mengatakan bahawa Wealth Xpo sukses digelar di Jakarta, Bali dan Batam serta Pontianak.

Pontianak dipilih sebagai kota keempat penyelenggaraan Wealth Xpo, karena dinilai berpeluang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Serta letaknya strategis menjadikan kota ini sebagai salah satu pusat perdagangan dan jasa di wilayah Kalimantan

“Hal tersebut membuat Kota Khatulistiwa ini memiliki banyak potensi investasi dan portofolio nasabah,” ujarnya.