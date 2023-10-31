Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wealth Xpo CIMB Niaga 2023, Solo Jadi Kota Selanjutnya

Arfiah , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |18:52 WIB
Wealth Xpo CIMB Niaga 2023, Solo Jadi Kota Selanjutnya
Wealth Xpo CIMB Niaga 2023. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) telah menyelenggarakan salah satu signature event, yakni Wealth Xpo 2023. Acara tersebut sudah dilakukan di Jakarta, Batam, Bali hingga Pontianak.

Event ini merupakan wujud apresiasi CIMB kepada nasabah istimewa, yaitu CIMB Preferred dan CIMB Private Banking.

 BACA JUGA:

"Wealth Xpo menjadi wadah dalam memberikan pemahaman dan wawasan kepada nasabah, perihal tren investasi kekinian. Terlebih di tengah volatilitas kondisi perekonomian global dan domestik," kata Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi.

 cimb

Melalui Wealth Xpo diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat terhadap produk-produk investasi, dan proteksi yang relevan untuk mengembangkan kekayaan secara berkelanjutan.

"Di event ini CIMB Niaga menawarkan solusi Wealth Growth Practices, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Melalui produk investasi dan perlindungan," tuturnya.

 BACA JUGA:

Sementara itu, Chief of Network & Digital Banking CIMB Niaga Budiman Tanjung mengatakan bahawa Wealth Xpo sukses digelar di Jakarta, Bali dan Batam serta Pontianak.

Pontianak dipilih sebagai kota keempat penyelenggaraan Wealth Xpo, karena dinilai berpeluang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Serta letaknya strategis menjadikan kota ini sebagai salah satu pusat perdagangan dan jasa di wilayah Kalimantan

“Hal tersebut membuat Kota Khatulistiwa ini memiliki banyak potensi investasi dan portofolio nasabah,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/11/3077145/cimb_niaga_wealth_xpo-nQRt_large.jpg
CIMB Niaga Hadirkan Wealth Xpo di Surabaya, Siap Hadapi Tantangan Ekonomi Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/11/3076231/kejar_mimpi_wealth_fest-Kavn_large.jpg
CIMB Niaga Kejar Mimpi Wealth Fest Digelar di Malang, Ajak Mahasiswa Berani Investasi Sejak Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/320/3068104/gelar-wealth-xpo-2024-cimb-niaga-perkuat-literasi-keuangan-gen-z-VMJoKvxzGo.jpg
Gelar Wealth Xpo 2024, CIMB Niaga Perkuat Literasi Keuangan Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067954/digitalisasi-pengajuan-kpr-di-cimb-niaga-bisa-approve-dalam-1-jam-WxYF38IOoU.jpg
Digitalisasi, Pengajuan KPR di CIMB Niaga Bisa Approve dalam 1 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/278/3002628/cimb-niaga-cetak-laba-rp2-2-triliun-di-kuartal-i-2024-naik-7-8-71mrPFflFC.jfif
CIMB Niaga Cetak Laba Rp2,2 Triliun di Kuartal I-2024, Naik 7,8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/320/2916720/cimb-niaga-jajaki-bisnis-paylater-di-april-2024-x9vOuYVqYM.png
CIMB Niaga Jajaki Bisnis Paylater di April 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement