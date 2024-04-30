CIMB Niaga Cetak Laba Rp2,2 Triliun di Kuartal I-2024, Naik 7,8%

JAKARTA - PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) membubukan laba sebelum pajak konsolidasi (unaudited) sebesar Rp2,2 triliun pada kuartal I-2024. Laba tersebut naik 7,8% secara tahunan (yoy) dan menghasilkan earnings per share Rp66,96.

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, atas dukungan stakeholders khususnya para nasabah, pihaknya dapat mengumumkan awal yang baik untuk tahun 2024.

"Pertumbuhan kredit atau pembiayaan yang sehat dan indikator kualitas aset yang membaik menjadi dasar yang kuat bagi kami untuk terus memberikan nilai lebih, ditambah dengan manajemen biaya yang efektif dengan rasio biaya terhadap pendapatan ("Cost to Income Ratio - CIR") di bawah 45%," ujar Lani, Selasa (30/4/2024).

"Pencapaian ini mencerminkan komitmen kami untuk terus memberikan profitabilitas yang berkelanjutan dan memperkuat keyakinan kami terhadap prospek positif untuk sisa tahun ini," imbuhnya.

Menurut Lani, perolehan kinerja di kuartal pertama 2024 merupakan wujud dari konsistensi CIMB Niaga terhadap strategi 5 pilar yang berfokus pada pertumbuhan profit yang berkelanjutan.

"Ke depan, kami akan terus menjalankan dedikasi kami dalam meningkatkan customer experience melalui inovasi digital. Dengan memanfaatkan kemampuan digital, kami siap untuk menciptakan nilai jangka panjang sembari terus memprioritaskan kebutuhan para stakeholders dan kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi Indonesia,” jelas Lani.

BACA JUGA: CIMB Niaga Jajaki Bisnis Paylater di April 2024

CIMB Niaga senantiasa menjaga posisi permodalan dan likuiditas yang solid dengan capital adequacy ratio (CAR) dan loan to deposit ratio (LDR) masing-masing sebesar 24,5% dan 84,2%.

Total aset konsolidasian adalah sebesar Rp333,0 triliun per 31 Maret 2024, yang semakin memperkuat posisi CIMB Niaga sebagai bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia.

Total Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat menjadi Rp248,0 triliun atau tumbuh 3,3% yoy, menunjukkan rasio current account and savings account (CASA) yang baik sebesar 64,6%.

Sementara itu, CASA tumbuh 8,9% yoy, sebagai hasil upaya Bank membina hubungan nasabah yang lebih erat dan meningkatkan pengalaman nasabah secara keseluruhan melalui layanan digital CIMB Niaga.