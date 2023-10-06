Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Soroti Pentingnya Perbaikan Tata Kelola Industri Sawit Nasional

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |18:51 WIB
Pengusaha Soroti Pentingnya Perbaikan Tata Kelola Industri Sawit Nasional
Pengusaha soroti pentingnya perbaikan tata kelola industri sawit (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pengusaha di sektor industri kelapa sawit menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola industri sawit nasional. Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI) Kacuk Sumarto mengatakan bahwa pentingnya perbaikan tata kelola industri sawit nasional.

Salah satunya adalah mengesampingkan aspek pendapatan negara dalam pemberian HGU dan perbaikan tata kelola industri sawit.

"Jika dua-duanya itu mau langsung diperoleh yang nomer satu itu bisa sogok selesai, tapi yang pendapatan itu gak akan pernah selesai. Ayo kita dialog, semakin banyak akan semakin baik," kata dia, Jumat (6/10/2023).

Pengusaha juga memandang Hak Guna Usaha (HGU) yang telah dikantongi oleh pelaku industri tidak bisa dibenturkan dengan UU Cipta Kerja, sepanjang HGU itu terbit sebelum Omnibus Law Cipta Kerja berlaku.

Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bustanul Arifin menilai penetapan kawasan hutan yang di dalamnya terdapat lahan sawit disebabkan adanya kerancuan dalam proses perizinan sehingga menimbulkan polemik dikalangan pelaku usaha.

"Dari awal tentang penetapan kasawasan hutan itu sering jadi masalah dimana sawit ada di dalamnya. Karena tidak terlalu jelas landasan hukum yang di campur aduk dan akhirnya timbul multitafsir dari sanksi yang akan dikerjakan oleh satgas," katanya.

