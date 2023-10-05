Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Sawit Waspadai Kebakaran di Tengah Fenomena El Nino

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |19:48 WIB
Pengusaha Sawit Waspadai Kebakaran di Tengah Fenomena El Nino
Pengusaha Waspadai Kebakaran di Tengah Fenomena El Nino. (foto :okezone.com/Kemenkop)
A
A
A

JAKARTA - Pengusaha sawit mengantisipasi adanya kebakaran di lahan perkebunan sawit karena fenomena El Nino. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) pun mengaktifkan satgas karhutla di masing-masing perusahaan.

“Satgas juga membantu menyosialisasikan kepada masyarakat setempat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta membantu jika terjadi kebakaran di konsesi masyarakat,” kata Ketua Gabungan Pengusaha Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gaplo) Kalimantan Selatan Eddy S Binti, Kamis (5/10/2023).

Keberadaan satgas Karhutla sangat efektif dalam mengawasi dan mengendalikan kebakaran lahan.

Satgas perusahaan melakukan patroli dan upaya pencegahan kebakaran di lahan kebun dan lahan di sekitar kebun, dengan penyiapan sarpras PMK serta pengisian air embung-embung dan penutupan pintu-pintu air drainase.

“Kami juga siap membantu masyarakat yang terdampak kebakaran,” kata Eddy S Binti.

Sebelumnya, Tim Satgas Karhutla terdiri dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, KLHK, Kementan, TNI-Polri, BPBD dibantu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) siap memadamkan api di Kalimantan Selatan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementerian Pertanian Andi Nur Alamsyah mengatakan, meski api masih jauh dari lahan perkebunan, pemerintah dan swasta punya komitmen bersama untuk membantu pemadaman api agar tidak merembet kemana-mana.

“Memang kebakaran banyak terjadi di kawasan lahan tidak produktif seperti kawasan gambut di sekitar kawasan ring satu bandara. Namun jika dibiarkan, bisa menganggu lahan produktif seperti perkebunan sawit. Itu sebabnya dari awal tim satgas karhutla berkomitmen bahu membaku menjaga api tidak merembet ke mana-nama termasuk lahan perkebunan,” kata Andi di Posko Karhutla.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/27/320/2909422/paket-kebijakan-atasi-dampak-el-nino-dari-blt-rp200-000-hingga-beli-rumah-bebas-pajak-Br23s8iBbH.jpg
Paket Kebijakan Atasi Dampak El Nino, dari BLT Rp200.000 hingga Beli Rumah Bebas Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/320/2891636/4-fakta-mengerikan-el-nino-hingga-presiden-jokowi-buka-keran-impor-1-juta-ton-beras-5k1YlGtdNT.jpg
4 Fakta Mengerikan El Nino hingga Presiden Jokowi Buka Keran Impor 1 Juta Ton Beras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/320/2889792/ngeri-dampak-el-nino-bakal-terasa-hingga-tahun-depan-sxhmlYvUv6.png
Ngeri! Dampak El Nino Bakal Terasa hingga Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/320/2866696/el-nino-ancam-stok-pangan-solusinya-gimana-FrexB7FdJF.jpg
El Nino Ancam Stok Pangan, Solusinya Gimana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/320/2862208/hadapi-el-nino-indonesia-percepat-penanaman-massal-0IRRdqTrb4.JPG
Hadapi El Nino, Indonesia Percepat Penanaman Massal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/320/2861240/el-nino-berkepanjangan-petani-siap-diguyur-bantuan-rp5-miliar-8DCpXkW53S.jpg
El Nino Berkepanjangan, Petani Siap Diguyur Bantuan Rp5 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement