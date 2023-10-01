4 Fakta Mengerikan El Nino hingga Presiden Jokowi Buka Keran Impor 1 Juta Ton Beras

JAKARTA - El nino menyebabkan musim kemarau panjang sehingga berdampak pada aktivitas pertanian yang gagal panen. Hal ini membuat Presiden Jokowi mengimpor satu juta ton beras.

Okezone telah merangkum fakta-fakta terkait el nino hingga Jokowi izinkan impor satu juta ton beras, Minggu (1/10/2023):

1. Prediksi BMKG Soal El Nino

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan fenomena el nino yang mengakibatkan kemarau panjang di Indonesia diprediksi berakhir pada Maret atau April 2024.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, fenomena el nino telah dimulai sejak Juli 2023 dan akan berlangsung hingga awal tahun depan. Namun, pengaruh el nino akan mulai mereda di bulan November karena mulai memasuki musim penghujan.

2. Presiden Jokowi Izinkan Impor Beras

Presiden Jokowi mengizinkan untuk melakukan impor beras sebanyak satu juta ton guna menjaga ketahanan pangan Indonesia.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, terkait adanya ancaman el nino yang menyebabkan musim kemarau panjang.

"Presiden sudah menetapkan untuk melakukan impor lagi (beras), cadangan untuk berjaga-jaga, walaupun sampai hari ini cadangan beras cukup, tapi karena El Nino harus diantisipasi kita akan impor lagi 1 juta ton untuk tahun ini, dan tahun depan 1 juta ton lagi," kata Luhut.

3. Dampak El Nino

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, hal tersebut menjadi salah satu penyebab target inflasi Indonesia di 2024 sulit tercapai. Di mana negara menargetkan tingkat inflasi 2,8%.